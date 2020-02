Toto je návod na nového Hitlera. Mein Kampf v slovenskom divadle je viac ako provokácia

Čiernočierna komédia prichádza včas.

14. feb 2020 o 13:53 Peter Getting

Dostať na divadelné pódium Hitlera, ktorý trpí komplexmi a chronickou zápchou, je svojím spôsobom drzosť, zvlášť v strednej Európe, kde máme fašistov v parlamente a Auschwitz za chrbtom.

Najmä, keď hra nesie názov Mein Kampf podľa Hitlerovej knihy, pri ktorej už samotné vydávanie dodnes riešia súdy.

No pridať k Hitlerovi ešte kamoša v podobe židovského podomového predajcu kníh Šloma, ktorý v lacnej viedenskej ubytovni plnej lúzrov zaúča fúzkatého dedinčana životu vo veľkomeste, to si môže dovoliť len niekto so silným zmyslom pre humor a tragiku. Súčasne.

Csongor Kassai ako Herzl a Lukáš Latinák ako Hitler, v pozadí Gregor Hološka ako Lobkowitz. (zdroj: Robert Tappert, archív MDPOH)

Z natierača politikom

Musí to byť niekto ako maďarský Žid George Tabori, ktorý v holokauste prišiel o mnohých príbuzných, následne písal hollywoodske scenáre, aby sa v poslednej fáze života stal autorom originálnych čiernočiernych divadelných hier.

Takmer tridsať rokov po prvom slovenskom uvedení Mein Kampf naštudovalo Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v réžii Michala Vajdičku.