Pokračovanie Indiana Jonesa začnú nakrúcať už v lete

Film by mal opäť režírovať Steven Spielberg.

15. feb 2020 o 22:41 TASR

LOS ANGELES. Americký herec Harrison Ford oznámil, že čoskoro začne nakrúcať piate pokračovanie dobrodružnej série o archeológovi Indiana Jonesovi.

Informovala o tom v sobotu stanica Sky News.

Súvisiaci článok Indiana Jones som ja, nikto iný. Harrison Ford odmieta triky aj mladých hercov Čítajte

Ford v talkshow Ellen DeGeneresovej uviedol, že začiatok filmovania je stanovený na leto tohto roku.

Na otázku o správach týkajúcich sa realizácie ďalšieho dielu 77-ročný herec odpovedal: "Samozrejme, je to pravda. Bude to zábava, tak ako to bolo pri nakrúcaní všetkých dielov."

V rozhovore pre stanicu CBS Ford povedal, že filmovanie by sa mohlo začať už v apríli. Názov snímky ani termín jej premiéry tvorcovia zatiaľ nezverejnili. Podľa dostupných informácii by film mať opäť režírovať Steven Spielberg.

Ten bol režisérom i všetkých doterajších filmov tejto divácky i komerčne úspešnej série: Indiana Jones a Dobyvatelia stratenej archy (1981), Indiana Jones a Chrám skazy (1984), Indiana Jones a posledná krížová výprava (1989) a Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (2008).