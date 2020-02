Slovenská meď sa dostala až do flámskych malieb. SNG zisťuje, či o nej vedeli majstri u nás

Vďaka medi mali umelci nové odtiene.

18. feb 2020 o 16:26 Jana Alexová

Skenovanie obrazov zo zbierok SNG počas výskumu Slovak Soil in the Flemish Paintings(Zdroj: SNG - Dušan Buran)

BRATISLAVA. Nové odtiene zelenej, tyrkysovej, dokonca aj modrej. Flámski maliari okolo roku 1500 začali v maľbách využívať nové farebné odtiene.

Pomohla im meď vyťažená z baní na území Slovenska, ktorá sa v tom čase exportovala do celého sveta.

Zistili to vedci z Univerzity v Antverpách a Kráľovského inštitútu pre kultúrne dedičstvo v Bruseli, ktorí skúmali diela slávnych flámskych majstrov od Hieronyma Boscha až po Bruegelovcov.

V spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Slovenskou akadémiou vied a VŠVU v rámci projektu Slovak Soil in the Flemish Painting najnovšie analyzujú aj diela gotických majstrov na Slovensku.

Chcú zistiť, či lokálni maliari miešali farby pomocou síranov medi už skôr, alebo to bol až vynález flámskych umelcov.

Cesta slovenskej medi

V polovici 15. storočia medené bane v okolí Banskej Bystrice upadali. Príležitosť na obchod v nich však videl uhorský magnát a krakovský mešťan Ján Thurzo. Postupne ich kúpil všetky.