Timur Vernes - Hladní a sýti

Migranti na našich hraniciach.

18. feb 2020 o 13:13 Martin Kasarda

Anjeli existujú, len niekedy robia svoju dobrú prácu tak, aby im stúpla popularita. Aspoň tak vyzerajú úvodné stránky druhého románu nemeckého spisovateľa Timura Vermesa Hladní a sýti.

Timur Vermes rád provokuje, s iróniou, sarkazmom i čiernym humorom. Jeho prvý románA je tu zas! (v slovenskom preklade vyšiel v roku 2014 a mal aj úspešnú divadelnú a filmovú adaptáciu) o návrate Hitlera do súčasného Nemecka bol ukážkovou politickou satirou.

Aj románHladní a sýti je satirický, ale niekedy z neho skutočne mrazí. Migranti, naše predsudky a obavy, ľudskosť i hyenizmus, médiá, politika – a to všetko zmixované tak, že napriek hrozivým a katastrofickým scénam v knihe sa budete aj zabávať. Tak presne a ironicky totiž autor pomenúva svet médií, našich fóbií, najmä xenofóbie, nemeckej i európskej politiky, až vás zamrazí, keď si predstavíte, že to celé, čo opisuje kniha, by sa mohlo stať.

Reality Anjel

Na počiatku sa dostávame do bezútešného utečeneckého tábora kdesi na juhu Sahary, kde dva milióny Afričanov čakajú na spasenie – únik do raja bohatej Európy. Obranná hrádza pred utečencami sa presunula v dôsledku politiky Európskej únie a hlavne „nového Merkela“ do hĺbky čierneho kontinentu. Snom mladých mužov je naškriabať si dosť peňazí, aby sa im predsa len podarilo prejsť do vysnívanej nemeckej utópie.

Strih a nachádzame sa v Nemecku, kde žne úspech Nadeche Hackenbuschová, televízna hviezdička, ktorá vo svojej reality showAnjel v núdzi zbiera príbehy o migrantoch a ich živote v Nemecku. Je krásna, príťažlivá, je ambiciózna, je tvrdohlavá, ale cieľavedomá. „Nedá sa nepoznám!“ je jej heslo.

V televízii sa rozhodne pre absurdný nápad urobiť čosi ako reality show a hľadanie nových modeliek v utečeneckom tábore uprostred Afriky. A tak sa do hlbín dvojmiliónového utečeneckého tábora vnára televízny štáb s blonďavou moderátorkou na ružovo-čiernom zebrovom terénnom aute. Kontrast medzi bohatým televíznym štábom z Nemecka a stanovým mestom je obrovský.

Nadeche Hackenbuschová chce vytĺcť čo najväčšiu sledovanosť svojej reality show, jej blonďavá krása a televízna dobrota jej získava v tábore prezývku Malaika, Anjel.

V konkurze na sprievodcu po tábore uspeje pekný mladý černoch, ktorý získava meno Lionel, a vďaka svojmu prirodzenému talentu sa začne s Nadeche zbližovať, aj keď on sám to cíti najmä ako príležitosť dostať sa do vytúženého Nemecka.

Timur Vernes (zdroj: FOTO - Wikipédia)

Na ceste do raja

Rozohraná partia v utečeneckom tábore spočiatku pôsobí nevinne, avšak úspech televíznej reality šou narastá, čo si všimne aj nemecká politická scéna. Obavy dnes rastú, avšak riešenia sa odkladajú do budúcnosti. Najväčším znepokojením pre ministra vnútra a jeho tím sú najmä rodiace sa polovojenské organizácie a nárast popularity extrémistických hnutí.