Zomrel jeden z najrešpektovanejších britských dídžejov Andy Weatherall

Jeho práca na albume Screamadelica prispela k tomu, že sa nahrávka stala jednou z najprelomovejších pre svoju éru.

18. feb 2020 o 7:40 TASR

LONDÝN. Vo veku 56 rokov zomrel v pondelok jeden z najrešpektovanejších britských dídžejov, hudobných producentov a remixérov Andrew Weatherall. Podľa stanice BBC bola príčinou jeho smrti pľúcna embólia.

Weatherall, rodák z Windsoru, začal hudobnú kariéru koncom 80. rokov. V roku 1993 založil elektronické trio The Sabres of Paradise, vydal tiež niekoľko vlastných albumov. Ako producent spolupracoval s Beth Ortonovou, Primal Scream či One Dove.

Remixoval skladby interpretov ako Björk, New Order, Siouxsie Sioux, The Orb, The Future Sound of London, Manic Street Preachers, James, My Bloody Valentine, Happy Mondays, Saint Etienne, The Twilight Sad a mnohých ďalších.

Jeho producentská a remixérska práca na albume Screamadelica (1991) skupiny Primal Scream prispela k tomu, že sa táto nahrávka stala jednou z najprelomovejších pre svoju éru a skupine vyniesla nasledujúci rok prvú cenu Mercury Prize.

Weatherall pôsobil ako dídžej na rozhlasovej stanici Kiss a prevádzkoval v Londýne dva nočné kluby.