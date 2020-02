Ktorú časť života by ste chceli zažiť znovu? Francúzska romantická komédia je nečakane múdra

Film Zažiť to znovu je nádejeplný.

18. feb 2020 o 10:51 Miloš Ščepka

Čo by ste si vybrali, ak by ste sa mohli vrátiť do ľubovoľnej éry minulosti? A ktoré chvíle z vlastného života by ste chceli prežiť ešte raz, ale s dnešnými vedomosťami a skúsenosťami?

Francúzi o tom s príznačným šarmom nakrútili film, ktorý vôbec nie je len rozmarnou romantickou komédiou.

Inscenované cesty v čase

Ufrfľaný, životom otrávený, apatický a do vlastného sveta ponorený výtvarník Victor (Daniel Auteuil) dostane do daru poukaz na služby agentúry Time Travelers.

Tá síce nedokáže cestovať v čase, no usiluje sa aspoň vyvolávať presvedčivé ilúzie. Zákazník si môže vybrať ľubovoľnú éru vrátane historických postáv a firma mu želanie zinscenuje.