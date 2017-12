Kontrafakt sa predviedol na Luníku IX

25. máj 2005 o 11:00 SITA

KOŠICE 25. mája (SITA) - Slovenská hip-hopová kapela Kontrafakt sa v utorok predviedla na známom košickom rómskom sídlisku Luník IX. Na sídlisku plánovali koncert už skôr, presunuli ho však pre nepokoje, ktoré nastali po odstávke vody. Na utorkový koncert sa Kontrafakt dopravil z Bratislavy lietadlom. Na Luníku ich však nečakalo žiadne pódium, iba stôl s gramofónmi, ktorý rozložili pred miestnym obchodom s potravinami. Koncert mal začať okolo piatej popoludní, asi 400 prevažne rómskych obyvateľov sídliska si však piskotom vymohlo, že kapela začala hrať asi o pol hodiny skôr. Medzi fanúšikmi boli najmä malé deti, ktoré delilo od členov kapely iba šesť mužov miestnej strážnej služby. Kontrafakt odspieval svoje najznámejšie hity. Niektoré deti sa počas koncertu predviedli ako skúsení tanečníci break-dance. "Sú tu nejakí moji ľudia?" pýtal sa publika líder kapely Rytmus, na čo mu všetci súhlasne odpovedali. "Aj ja som Cigáň," reagoval Rytmus.

Po koncerte sa všetky deti vrhli na skupinu a pýtali si autogramy. Po chvíli si však začali pýtať podpisy aj od celého tímu Kontrafaktu a aj od novinárov. Nakoniec kapela darovala starostovi Luníka Ladislavovi Šaňovi rádio, ktoré by malo slúžiť celému sídlisku. Rytmus prezradil tesne po vystúpení, že je veľmi spokojný. "Nebol to ten klasický koncert v klube, ale bol to originálny rap, pretože sme hrali na ulici, na sídlisku, medzi deťmi. Čakal som, že to bude takto vyzerať," tlmočil svoje pocity Rytmus. Ako dodal, na Luník išli preto, lebo "majú radi Cigáňov a vedia, že Cigáni majú radi rap". Koncert by si chcel niekedy v budúcnosti zopakovať. Potešila by ho aj ponuka hrať na nejakom rómskom festivale. Rytmus sa vyjadril, že verí, že sa darované rádio dostane do správnych rúk. "Je to pre všetkých, aby mohli tancovať a rapovať," uzavrel spevák.