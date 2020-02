V Moskve si pribil semenníky o zem. Kto je umelec, ktorý ničí imidž politikov v Francúzsku?

Pavlenskij učaroval policajtom.

18. feb 2020 o 16:06 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Láska neexistuje. Je to len umelo vymyslené slovo, ktoré má podporovať filmový a televízny biznis, hovorí ruský umelec Piotr Pavlenskij.

S cynizmom sa pozerá aj na monogamiu, treba vraj priznať, že je to nuda. Má skúsenosti s polygamiou, ešte donedávna žil s jednou Ruskou a jednou Ukrajinkou. A s dvoma dcérami.

Nedbal by ani, keby mali ľudia sex so zvieratami, pod podmienkou, že sa k tomu priznajú. Pokrytectvo, to on veľmi nemá rád.

Takto Piotr Pavlenskij zdôvodňuje, prečo na internete šíril videá so sexuálnym obsahom, ktoré zdiskreditovali francúzskeho politika Benjamina Griveauxa a donútili ho vzdať sa kandidatúry na parížskeho primátora.

Politik posielal intímne zábery Alexandre de Taddeovej, ktorá s Pavlenským práve žije. Šikovne ich z neho vymámila.

Na psychiatri si odťal ucho

„Benjamin Griveaux sa v kampani neustále opieral o rodinné hodnoty, ako príklad uvádzal svoju ženu a deti. V skutočnosti žije presne opačne. Chce šéfovať celému mestu, a pritom klame voličom,“ povedal pre denník La Libération.

Francúzska politika si teda začína zvykať na neortodoxného performera, ktorého sa ledva zbavili v Rusku.