Budúcnosť sa už začala.

19. feb 2020 o 12:12 Beáta Beregrad Grünmannová

Roztrhlo sa vrece. Knihy o umelej inteligencii, robotoch, sexbotoch a ľudskej reakcii na nastupujúcu hlbokú spoločenskú zmenu zaujímajú mnohých autorov.

Recenzentka písala o knihe Iana McEwana Machines like us (Stroje jako já, čoskoro vydá Odeon), aj o mimoriadnej knihe Frankenstein in Baghdad od Ahmeda Saadawiho. Frankenstein sa čiastočne vyskytuje aj v názve knihy Jeanette Wintersonovej. Volá sa Frankissstein, áno, až tri „s“, minulý rok bola v širšom finále Bookerovej ceny a aká to radosť, 30. apríla 2020 by mala vyjsť v slovenskom preklade (vydavateľstvo Lindeni).



Ry ako Mary

Jeanette Winterson nie je žiadne béčko. Má CBE, skratka pre Commander of British Empire, veľmi vysoké vyznamenanie za zásluhy, ktoré udeľuje kráľovná Alžbeta II. Tej zrejme neprekáža, že autorka je lesbička a tému sexuality zhusta rozoberá vo svojich dielach.

Rozprávačom románu Frankissstein je, apage satanas, transsexuálny lekár, doktor Ry Shelley. Ry je skratka jeho krstného mena Mary. Teraz však pod vplyvom testosterónu, operácie prsníkov a intenzívneho posilňovania vyzerá ako štíhly mladý muž. Ry sa rozhodol zostať od pása nadol ženou a stále ho priťahujú muži. Takto sa cíti úplný, prispôsobil telo svojim pocitom, svojej dvojakosti. Chodieva na mužské toalety, ale musí ísť do kabínky.

Jeanette Winterson: Frankissstein (vyd. Jonathan Cape Vintage, Londýn 2019) (zdroj: Archív SME)

Je veľa ľudí, ktorí k nemu cítia odpor, iní ho zasa obdivujú. Svetoznámy bádateľ na poli umelej inteligencie profesor Victor Stein je ním fascinovaný. Medzi oboma vznikne silný vzťah. Ry je predovšetkým zamilovaný, Victor skúma nepoznané. Sexuálne scény sú pomerne explicitné a bude zrejme záležať na založení čitateľa, či ich bude považovať za erotické, alebo odporné.

Mená nie sú vybrané náhodne. Mary Shelley je autorkou svetoznámeho románu Frankenstein alebo moderný Prometheus (1818). Začala ho písať ako osemnásťročná vo vile na brehu Ženevského jazera, kde pobývala v spoločnosti svojho milovaného básnika Percyho B. Shelleyho, s ktorým v šestnástich ušla z domu. Ďalšími účastníkmi zájazdu boli Lord Byron, jeho osobný lekár, tiež spisovateľ, doktor Polidori a Claire, nevlastná sestra Mary a milenka Lorda Byrona. Recenzentka by veľmi rada bola muchou na stene salóna, kde viedla rozhovory táto vyberaná spoločnosť. Jeanette Winterson to zrejme zaujímalo takisto a tak si reči pod vplyvom vína pred kozubom aspoň vymyslela.