Moc, ktorou disponuje, nie je jeho.

19. feb 2020 o 12:12 Alexandra Jurišová

Dôkazom je táto kniha, v ktorej nápadne vstupujete do rozhovoru o ruskom prezidentovi. V spoločnom dialógu s autorom Markom Galeottim (napísal aj skvelú knihu Vory – Ruská supermafia) sa hneď na začiatku dozviete, prečo treba o tomto nebezpečnom vládcovi najväčšieho štátu sveta vôbec hovoriť. Potom vás už len nechá premýšľať nad jeho silou a či je skutočne taký mocný, ako sa javí.

Niet pochýb, že Putin je výborný stratég. Presvedčiť desiatky miliónov ľudí, že ich krajinu doslova pozviechal z kolien, nemohlo byť jednoduché. Ale nenechajte sa zmiasť. Nie je žiaden hrdina. „Putin je oveľa príjemnejší človek než ja,“ tvrdil Donald Trump ešte v roku 2015. Súhlasíte alebo nesúhlasíte? Na tom vlastne vôbec nezáleží. Galeotti poukazuje na to, že je dôležité skôr ako, prečo a v čom konkrétne sa Západ tak veľmi v Putinovi mýli. A, samozrejme, aj zvyšok sveta.

„Prísť o impérium, a s ním aj o postavenie veľmoci, je ťažké – Británia ani Francúzsko sa cez to nepreniesli ani po viac než päťdesiatich rokoch. Putin nechce ísť proti prúdu času a vrátiť sa do éry cárskeho Ruska ani Sovietskeho zväzu. On sa jednoducho len nemieni zmieriť s tým, aké je nové miesto Ruska vo svete.“

Nie je to žiadny mysliteľ

Autor zo začiatku len medzi riadkami, no neskôr celkom otvorene píše o tom, že ruský prezident nie je iba akýsi 170-centimetrový mužíček, ktorý vyskakuje dva metre len preto, lebo sa ho všetci boja a dovolia mu to. Naznačuje, že nie je žiadny inteligent ťažkého kalibru, no pretrvávajúca potreba vnímať Putina ako machiavellistického génia využíva západný strach z toho, že kedykoľvek sa niekde deje niečo zlé, stojí za tým Putin.

Mark Galeotti: Musíme si pohovoriť o Putinovi (zdroj: Archív SME)

„Ak budeme naďalej veriť tomu, že Putin je strategický génius, budeme hľadať geniálny plán i v chaose, napriek tomu, že žiadny plán v skutočnosti neexistuje. Hľadáme veľkého bieleho žraloka, jednu jedinú vražednú zbraň, ale zatiaľ čo to robíme, obhrýza nám chrbát húf piraní, ktoré síce samy osebe nie sú až také hrôzostrašné, ale aj tak omnoho horšie predvídateľné a zneškodniteľné.“