Stallone takmer umrel pri nakrúcaní filmu Rocky IV

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Americký herec Sylvester Stallone prezradil, že počas nakrúcania boxovej scény z filmu Rocky IV takmer umrel. Bolo to práve vtedy, keď nakrúcal zápas s hercom Dolphom Lundgrenom.

25. máj 2005 o 10:01 SITA

Stallone si bol istý, že sa v ringu vyhne úderom obrovského škandinávskeho herca. To však netušil, aký silný a rýchly jeho protivník naozaj je. "Šiel som za Dolphom Lundgrenom a povedal som mu, nech zabudne na choreografiu, ktorú sme spolu trénovali. Chcel som, aby sa ma pokúsil v prvých 30 sekundách zložiť. Ďalšiu vec, ktorú si potom pamätám je jednotka intenzívnej starostlivosti, hadička v nose a plno starostlivých sestričiek. Ale stálo to za to," povedal Stallone.