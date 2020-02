Tvorcovia filmu V sieti: Keď muž začal masturbovať, alebo bol vulgárny, všetko sme stopli

V dokumente upozorňujú na zneužívanie detí na internete.

20. feb 2020 o 17:30 Monika Moravčíková

Môžeš mi tykať, máš to dovolené. Hovorí starší muž dvanásťročnému dievčaťu, s ktorým volá cez Skype. Potom jej povie, aby si vyzliekla tričko a ukázala mu prsia, a začne masturbovať.

Takmer 2500 podobných sexuálne motivovaných reakcií nazbieral dokumentárny experiment režisérov VÍTA KLUSÁKA a BARBORY CHALUPOVEJ. Tri dospelé herečky sa vydávali za dvanásťročné dievčatá a vo verných kópiách detských izieb chatovali a skypovali s mužmi všetkých vekových kategórií, ktorí ich na internete vyhľadali a oslovili.

Film však hýbe aj osudmi tých, ktorí vôbec netušili, že ich natáčajú. Uvedomujeme si zodpovednosť za ich životy, hovoria tvorcovia.

Ako vyzerala spolupráca muža a ženy na dokumente, ktorý sa zaoberá témou zneužívania detí na internete?

KLUSÁK: Podnet, aby sme sa touto témou zaoberali, nám dala spoločnosť O2, ktorá chcela, aby sme pre nich natočili virálne video. Môj zámer bol robiť ho od začiatku s Barborou, oslovil som ju, lebo som si hovoril, že by bolo skvelé túto tému spracovávať v genderovo vyváženej dvojici.

Bolo by zvláštne robiť tento film s chlapom. A navyše, dvom mužom by asi prichádzali na um rovnaké veci, ženský pohľad bol preto dôležitý. Došlo mi, že Bára do toho môže vniesť pohľad, ktorý ja nemám, lebo nie som žena. Neviem, či to vôbec vie, že práve to bol jeden z dôvodov, prečo som ju oslovil.

CHALUPOVÁ: Teraz to počujem prvýkrát. Keď sme šli na prvú schôdzku a predstavili nám tie hrôzostrašné štatistiky, sami sme urobili krátky experiment.

Založili sme si profil dvanásťročného dievčaťa, nahádzali sme doň fotografie, urobili sme ho veľmi dôveryhodne. Behom prvých piatich hodín nás oslovilo 83 mužov vo vekovom rozmedzí 23 až 63 rokov.

Niektoré konverzácie končili výzvami na spoločnú masturbáciu alebo na osobné stretnutie, niektoré tým dokonca začínali. Toto bolo v čase, keď malo byť zadaním iba virálne video. Po tejto skúsenosti sme však usúdili, že tému by sme mali rozpracovať do celovečerného dokumentu.

Ako ste premýšľali nad jeho formou?