Soňa Norisová: Seriál Hniezdo ma emočne vyčerpal, v kútiku duše túžim po komediálnej postave

Nechce byť hlavou stále v práci.

25. feb 2020 o 10:33 Monika Moravčíková

Seriály sa u nás vyrábajú príliš rýchlo. Herec nemá čas medzi jednotlivými scénami na výdych a nádych, často skáče z jedného emočne vypätého rozpoloženia do druhého.

Nemá čas poriadne postave porozumieť a potom nevie hrať, myslí si herečka SOŇA NORISOVÁ. Sama vie vycítiť, že ak na výrobu seriálu nie je dostatok času, nezachráni ho ani kvalitné obsadenie.

Česi sú vraj stále o kus pred nami. Možno aj preto, že my obsah príliš psychologizujeme, hovorí herečka, ktorá v súčasnosti hviezdi v dramatickom seriáli Hniezdo. Ústredný príbeh sa rozvíja okolo jej postavy, vzornej manželky a matky dvoch detí, ktorá sa tretieho dieťaťa vzdá pri anonymnom pôrode.

Čo vás presvedčilo, aby ste prijali ponuku účinkovať v seriáli Hniezdo?

Scenár. A spôsob, akým som cítila, že na ňom režisér Braňo Mišík mieni pracovať. To už bolo jasné na kamerových skúškach. Cítila som, že to bude pekná práca.

Aký to bol spôsob?

Citlivý, do hĺbky idúci, úprimný a tímový. Nezameriavali sme sa na to, aby sme zahrali celú škálu svojho herectva, ale aby sme slúžili situácii. Mám rada striedme herectvo, také, ktoré sa dá zachytiť len cez oči.

Keď herec rozumie svojej postave a situácii, vie presne čo má robiť, nemusí hrať. Stačí, keď o tom vie, cez oči sa to k divákovi dostane. Režisér mal jasnú predstavu, ale zároveň sa nechal hercami inšpirovať. Takú spoluprácu mám najradšej.

Postava Kristíny, ktorú v seriáli stvárňujete, tají pred manželom neželané tehotenstvo, porodí a dieťaťa sa vzápätí vzdá. Čo si ako matka myslíte o jej rozhodnutí?

Ja by som to nedokázala spraviť. Viem však pochopiť ženy, ktoré sa do takejto šialenej situácie dostanú a v danej chvíli majú pocit, že je to najlepšie riešenie. Vôbec sa necítim byť v polohe, aby som posudzovala, čo je správne a čo nie.

Námet bol podľa skutočného príbehu. Tá žena vraj naozaj zažívala v nemocnici odsúdenie zo strany sestričiek a ich veľmi nepríjemné správanie.

Soňa Norisová hrá v seriáli Hniezdo 38-ročnú, milujúcu manželku, matku dvoch detí. Tretie dieťa splodila neželane, mimo manželského zväzku. Pre zachovanie rodiny sa odhodlá k anonymnému pôrodu. (zdroj: RTVS/ Zuzana Gucmanová)

Pomohla vám táto postava pochopiť a ospravedlniť konanie žien v podobnej situácii?

Samozrejme, vďaka postave som sa tejto téme intenzívnejšie venovala. Je strašné, keď rodičia nemôžu alebo nechcú vychovávať svoje dieťa, nechcela by som kohokoľvek súdiť za takéto nepredstaviteľne ťažké, až nepochopiteľné rozhodnutie.