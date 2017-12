Skupina Limp Bizkit si chcela overiť silu svojich fanúšikov

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Spevák americkej nu-metalovej skupiny Limp Bizkit Fred Durst stál za myšlienkou vydať album so siedmimi skladbami The Unquestionable Truth (Part 1). Tento zámer dokonca nekonzultoval ...

25. máj 2005 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Spevák americkej nu-metalovej skupiny Limp Bizkit Fred Durst stál za myšlienkou vydať album so siedmimi skladbami The Unquestionable Truth (Part 1). Tento zámer dokonca nekonzultoval s nikým mimo svojej producentskej spoločnosti, dokonca to neoznámil ani na oficiálnej webovej stránke. Táto filozofia mala dokázať, ako rýchlo sa šíria správy medzi fanúšikmi a rovnako ako blízko je Durst k "svojim ľuďom". Podľa správ billboard.com to nefungovalo až tak dobre, ako kapela predpokladala. Predajnosť tohto albumu sa v prvý týždeň umiestnila iba na 24. mieste s 37 083 predanými nosičmi. Počas druhého týždňa sa dokonca prepadol na až 82. miesto.