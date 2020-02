Folklorista Štefan Štec: Do šou Zem spieva nás museli presviedčať, báli sme sa, že sa strápnime

Nepotrebuje kroj, aby zachoval tradície.

26. feb 2020 o 13:23 Monika Moravčíková

Ľudia, ktorých folklór nikdy nezaujímal, k nemu nachádzajú cestu aj vďaka jeho piesniam.

Folklorista a spevák rusínskych ľudových piesní ŠTEFAN ŠTEC sa dostal do povedomia vďaka účinkovaniu v prvej sérii šou Zem spieva, hoci si sám nevedel predstaviť, ako môže folklór fungovať v šou, ktorú ponúkne televízia.

V rozhovore pre SME hovorí, že komercia by nemala využívať folklór len vtedy, keď sa chceme zabávať a tešiť, či vidieť pekné dievčatá v krojoch. Nestačí, ak sa nám folklór páči len pre svoj pekný obal, myslí si.

Pred niekoľkými dňami sa predstavila iniciatíva Nie v mojom kroji, v ktorej sa osobnosti folklórneho života vymedzili voči zneužívaniu ľudovej tvorby extrémistickými politikmi. Pod spoločné vyhlásenie ste sa podpísali aj vy. Beriete to ako samozrejmosť?

Áno. Potrebovali sme sa ako folkloristi ohradiť voči ľuďom, ktorí zneužívajú folklórne prejavy a motívy, pretože vedia, že ľudová kultúra je ľúbivá a dokážu sa s ňou identifikovať ľudia vo všetkých regiónoch. Ale pritom niektoré hodnoty, ktoré cez folklór podsúvajú, nám nie sú blízke. Práve naopak.

V súčasnosti folkloristi veľa cestujú. Zúčastňujú sa folklórnych festivalov po celom svete. Nadväzujú priateľstvá a spoznávajú kultúrne rozdielnosti, pestrosť prejavov rôznych národnosti. Niekto to robí práve kvôli tomu. Je to o spájaní. Nie o rozdeľovaní a už vôbec nie o neznášanlivosti.

Pociťovali ste potrebu vymedziť sa proti nim už dlhšie?

Áno. Dlho sme sa o tom medzi folkloristami rozprávali. Osobne som sa snažil vyjadriť svoj postoj aj vo svojej tvorbe. Veľmi som privítal túto iniciatívu Janky Ambrózovej, Vlada Michalka, Filipa Takáča a Michala Drugu.

Sú to moji veľmi dobrí priatelia a ľudia, ktorí sa folklóru venujú od rána do večera. Profesionáli vo svojom remesle, vyučujú a robia výskum nielen vonkajších prejavov ľudovej kultúry, ale zaujíma ich aj presah do minulosti. Lebo nie všetko, čo je ľúbivé, musí prinášať hodnoty.

Všetko, čo z folklóru pretavíte do vlastnej tvorby, by malo mať hlbší zmysel?

Určite. Neprezentujem sa skoro vôbec v kroji, pritom som ľudový spevák a doma mám početnú zbierku starodávnych krojov. Najväčší zážitok a zadosťučinenie pre mňa je, keď ľudia na koncerte počúvajú a chcú sa dozvedieť o pesničkách a textoch, ktoré spievam viac. Keď prejavia záujem o obsah, ktorý ponúkam.

Prečo k tomu nepotrebujete kroj?