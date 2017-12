Podľa Hasprovej nemá význam nahrávať CD-čka

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Známa slovenská speváčka a muzikálová herečka Katarína Hasprová si myslí, že na Slovensku už nemá význam nahrávať nové hudobné albumy. "Sme maličký trh a väčšinou sa aj tak ...

25. máj 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 25. mája (SITA) - Známa slovenská speváčka a muzikálová herečka Katarína Hasprová si myslí, že na Slovensku už nemá význam nahrávať nové hudobné albumy. "Sme maličký trh a väčšinou sa aj tak všetko prepaľuje, takže predaj je slabý. Navyše, keď sa pozriete do televízií, do médií, tak momentálne všade vládnu stupídne súťaže, reality šou a tak ďalej, takže človek ani nemá kde spievať a kultúra ide dole vodou," vyjadrila sa pre agentúru SITA. Napriek tomu, ale plánuje v blízkej budúcnosti nahrať nejaký nový album, lebo ako povedala, už dávno nič nevydala. "Budem to ale robiť pre svoje vlastné uspokojenie a pre tých ľudí, ktorí si to budú chcieť vypočuť," dodala. Pred albumom sa ale jej fanúšikovia môžu tešiť na jeden alebo dva single a videoklip.

Momentálne ale v jej programe kraľujú koncerty a muzikály. Najnovším projektom, v ktorom sa predstaví, je spracovanie kultového muzikálu Na skle maľované na doskách divadla Nová scéna. Ako povedala, na predstavenie sa už veľmi teší, aj napriek tomu, že ju čaká len jeden výstup v druhej časti predstavenia. "Vzala som to aj preto, že to bude taká zaujímavosť, keď preberiem po mame štafetu, lebo ona to robila doteraz," prezradila s úsmevom aj symbolické motivácie. V muzikáli si zahrá Smrť, ktorú na pôde SND predstavila jej mama - Soňa Valentová. "Teším sa aj preto, že mi Janko Ďurovčík sľúbil, že ten obraz urobí dosť výrazovo tanečne, takže to nebude tentokrát spevácka príležitosť ako v Kleopatre, ale bude to taký výrazovo tanečný obraz," dodala na záver.