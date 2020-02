Neviem, čo bude s Arénou, vraví Kukura. Hnevá sa na bratislavský kraj, škrtol jej peniaze

Župa chce divadlo rekonštruovať.

27. feb 2020 o 13:30 Jana Alexová

BRATISLAVA. Divadlo Aréna dostalo na tento rok od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je jeho zriaďovateľom, menej peňazí, ako očakávalo.

Situácia znepokojila riaditeľa Arény Juraja Kukuru. Hovoril o tom pred premiérou inscenácie Holokaust, ktorá bola 24. februára.

"Neviem, ako bude Divadlo Aréna v budúcnosti vyzerať, lebo z neznámych dôvodov nám znížili dotáciu o 163-tisíc eur, čo je neuveriteľné," povedal Kukura novinárom s tým, že takýto krok je proti umeniu a kultúre.

Vraví, že po škrtoch divadlu na svoj chod zostáva 742-tisíc eur.

"Oproti Astorke, ktorá má 970-tisíc, je to o vyše 200-tisíc menej a pritom my máme raz také javisko. Aj Bratislavské bábkové divadlo má 862-tisíc, čo je o 120-tisíc viac ako my," vraví Kukura.

Znížená dotácia ohroziť chod divadla, myslí si.

Zrušili Plechový bubienok

"Dostali sme sa do situácie, že nemôžeme robiť inscenácie. Museli sme zrušiť inscenáciu, ktorú mal pre nás pripraviť režisér Roman Polák, lebo by sme to finančne nezvládli," vraví Kukura.

Polák mal v Aréne inscenovať známy román Plechový bubienok nemeckého spisovateľa Güntera Grassa.

Bratislavská župa oponuje, že škrty vychádzajú z možností kraja a že zníženie finančných prostriedkov sa netýkalo len Arény. Kraj musel pristúpiť k plošným škrtom.

"Bratislavská župa sa musela vyrovnať so stratou takmer 5 miliónov eur, ktorú spôsobilo zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

24 mesiacov by mala trvať rekonštrukcia Divadla Aréna. Kedy sa začne, ešte nie je isté.

Ďalej to bolo desaťpercentné navýšenie platov zamestnancov v našich organizáciách a takisto výrazné navýšenie príspevkov na neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Súhrn všetkých zmien spôsobil v rozpočte BSK stratu 11 miliónov eur," uviedla Veronika Beňadiková z tlačového oddelenia bratislavského kraja.

Dočká sa Aréna rekonštrukcie?

Ďalším argumentom zníženia dotácie, ktorý podľa Kukuru bratislavský kraj uviedol, je plánovaná rekonštrukcia Divadla Aréna.

"Toto zdôvodnenie je smiešne. My vôbec nevieme, kedy rekonštrukcia bude, čaká sa na ňu už štyri roky a ešte nie je ani stavebné povolenie.

Ale my energie platíme dnes, hráme teraz, dnes platíme našich technikov," vraví Kukura.

Bratislavský samosprávny kraj chce s vedením divadla o situácii rokovať v najbližších dňoch.

Očakáva doručenie stavebného povolenia v priebehu niekoľkých týždňov. Následne chce vypísať súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie župného divadla aj na dodanie technológií.

"Požiadavky na technologické vybavenie divadla vychádzajú z konzultácií s vedením Divadla Aréna a budú spĺňať nároky župného divadla.

Predpokladaná hodnota zákazky je 5 miliónov eur. Vládna dotácia je vo výške 4 milióny eur, zvyšok má Bratislavský samosprávny kraj krytý v poslancami schválenom rozpočte na rok 2020," priblížila Beňadiková.

Župa by teda zrejme chcela začať rekonštrukciu už v tomto roku. Mala by trvať 24 mesiacov. Kde bude počas rekonštrukcie divadlo fungovať, ešte nie je jasné.

"Bratislavský samosprávny kraj spoločne s vedením župného Divadla Aréna bude hľadať vhodné priestory na tvorbu a predstavenia," dodala Beňadiková.