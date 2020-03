Režisér Ondrej Šoth: Demokracia je tvrdá disciplína, to nie je anarchia, ako si mnohí myslia

V košickom balete inscenoval príbeh Milady Horákovej.

3. mar 2020 o 15:56 Jana Alexová

Divadlá nie sú športové štadióny, divadlá sú ako kostoly, vraví choreograf a režisér ONDREJ ŠOTH.

A hneď dodáva, že v umení vidí zmysel vtedy, ak zarezonuje v divákoch. Ak prinesie tému, o ktorej sa budú ľudia zhovárať aj doma, ktorá dlho ostane v pamäti.

Aj preto najnovšie v balete Štátneho divadla Košice inscenoval príbeh Milady Horákovej. Vraví, že žena, ktorú komunistický režim nespravodlivo odsúdil a zavraždil vo vykonštruovanom procese, nám má byť obrovským vzorom.

V rozhovore pre SME Šoth hovorí o tom, čo si myslí o výsledku volieb aj o situácii v košickom divadle, ktoré čaká po dvadsiatich rokoch výberové konanie na generálneho riaditeľa.

Nedávno ste v jednom z rozhovorov povedali, že na Miladu Horákovú musel dozrieť čas. Čo to presne znamená?

Myslím si, že divadlo je odrazom súčasnosti a všetkých situácií – aj politických, aj morálnych, ktoré pôsobia na dušu človeka. Súčasnosť je z pohľadu politiky niekedy až neznesiteľná, a to nielen v slovenskom, ale aj v európskom a celosvetovom meradle.

Človek sa niekedy naivne snaží a myslí si, že svojím činom alebo názorom dokáže vysloviť potrebu neopakovať historické chyby a mať úctu a pokoru k človeku, žiť v pravde a v disciplíne.

Ondrej Šoth Narodil sa v Bardejove 23. januára 1960.

Vyštudoval choreografiu a réžiu tanca na VŠMU u profesora Štefana Nosáľa.

Pracoval ako choreograf v Pražskom komornom balete Pavla Šmoka, v Národnom divadle Praha, v Laterne Magike, v Slovenskom národnom divadle, v SĽUK-u, v Nemecku v Arts concerts Mníchov, hosťoval v Kyjeve.

V roku 2000 sa stal riaditeľom baletu Štátneho divadla v Košiciach. Od mája 2010 do septembra 2011 bol generálnym riaditeľom SND.

Pripravil desiatky choreografií od klasických baletov cez opery až po tanečné dielne a tanečné divadlo, spolupracoval s významnými režisérmi.

S Jurajom Jakubiskom pracoval na Perinbabe (1984), Petrom Weiglom na filmovej opere Romeo a Julie na vsi (1987), v Hollywoode spolupracoval na snímke Open to hard.

Vyučoval na VŠMU, Akadémii múzických umení v Prahe, Vysokej škole hereckej v Krakove, pôsobil na Kráľovskom konzervatóriu v Liègei v Belgicku a na Akadémii umenia v Paríži.

Je laureátom viacerých ocenení. Medzi významné patria Cena Hviezdy svetového baletu (World Ballet Stars), DOSKY a iné.

Príbeh Milady Horákovej je príbehom ženy. Podvedome vidíme ženy stále v kuchyni. A pritom sú medzi ženami veľké osobnosti a majú často oveľa väčšou silu vytrvať ako muži.

Som presvedčený, že je veľmi dôležité postaviť ženu do centra záujmu spoločnosti a hlboko sa pokloniť žene, mame, babke. A v prvom rade Milade Horákovej, žene, ktorá sa postavila voči útlaku, špinavosti jednej politickej strany, nedemokratickému systému.

Čo ju k tomu viedlo?

Jej filozofia bola veľmi silná, jej vzormi boli Masaryk, Beneš aj Štefánik. To, že bola beztrestne popravená, že sa stala obeťou sprostej justičnej vraždy, považujem za vrchol nespravodlivosti v našej histórii.

Pritom pre Miladu Horákovú bola v živote pomoc druhým vždy na prvom mieste. Počas druhej svetovej vojny bola v odboji proti fašizmu. Aj keď bola nacistami väznená v Terezíne, aj tam pomáhala ľuďom.

Bola človekom, ktorý sa nebál postaviť zlu. Vždy hovorila, že nestačí iba kritizovať, ale predovšetkým treba pracovať. To znamená byť vzorom, byť príkladom – dialógu, úcty k človeku, k demokracii a slobode. To je jej veľmi dôležitý odkaz.

Ako umelec sa snažím vytvárať diela v divadle pre divákov a robím to úplne slobodne, čo by som si za komunistov nemohol dovoliť. To je obrovské šťastie, že môžeme slobodne, bez cenzúry, bez tlakov z rôznych strán, vyjadriť svoje myšlienky a názory. A treba si stále pripomínať, že to nebolo vždy tak.

Čo sa stalo, že toľko ľudí sa dnes nostalgicky vracia späť k fašistickému slovenskému štátu a mnohí spomínajú, ako bolo dobre za komunistov?

Je vždy jednoduchšie hlučne vykrikovať, že nik nerieši problémy, ktoré ľudí trápia, a ponúknuť im silnú ochranu. Hovoriť jednoducho veci, ktoré práve teraz chcú ľudia počuť. Ale to, že vykrikujúci neprináša riešenia, nepozerá sa do budúcnosti, to už v tom emocionálnom vybudení zanikne.

Stále niekto rozpráva, že za komunizmu toto a tamto, ale komunizmus u nás nikdy neexistoval. Bol socializmus.

Keby bol naozaj komunizmus, neexistovali by peniaze, ľudia by sa milovali, chodili by do obchodov a každý by si zobral len toľko, koľko potrebuje. To je absurdná ideológia pre človeka, ktorý sa narodí na tejto zemi so všetkými typickými ľudskými vlastnosťami.

Návrat k týmto ideológiám je sčasti aj bieda tejto spoločnosti, ktorú si nechceme pripustiť. Sú za tým aj všetky tie špinavé veci, ktoré sa dostávajú na povrch po vražde dvoch mladých ľudí – manipulácie, klamstvá, korupcia.

Obyčajný človek do toho nevidí, no chcel by vidieť. A keďže vie, že každá minca má dve strany, tak si všetko otočí podľa toho, čo jemu vyhovuje, čo chce vidieť.

Žijeme z pocitov. Rozhodujeme sa podľa pocitov, s ľuďmi sa bavíme podľa sympatií, volíme podľa sympatií – a nie podľa hodnôt a vízií.