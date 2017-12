Filmový festival sa chystá aj v Piešťanoch

V polovici septembra by sa mal začať debutový ročník Medzinárodného filmového festivalu v Piešťanoch. Jeho organizátori plánujú premietnuť 150 filmov. Krátke, dokumentárne a celovečerné filmy bude posudzovať medzinárodná porota. Nesúťažné sekcie Pocta a Detail by mali mapovať históriu kinematografie, sekcia EastFest nové trendy, sekcia Hore prúdom zas divácky úspešné filmy. Víťaz celovečerných hraných filmov by mal dostať cenu Zlatá fontána za najoriginálnejšiu autorskú výpoveď, víťaz študentských krátkych filmov aj cenu 2500 eur.

"Chceme robiť festival pre mladých, s menej oficiálnou, odviazanou atmosférou. Program ešte nemáme spresnený, určite sa však nechceme podobať na žiadny iný festival, ani na Art Film, nemalo by to zmysel," hovorí výkonný riaditeľ festivalu Tomáš Klenovský.

Festivalu prisľúbil pomoc primátor mesta, najmä pri oslovovaní miestnych sponzorov, i kultúrne stredisko. "S pánmi Klenovským a Štricom sme sa už niekoľkokrát stretli, poskytneme im naše priestory, pomôžeme so sprievodným programom. S finančnou pomocou sme však v tohtoročnom rozpočte nepočítali," povedala Marta Jurčová z Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch. (kk)