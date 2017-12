Ben Stiller sa hanbí tancovať na verejnosti

26. máj 2005 o 9:35 SITA

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Hollywoodski herci často pôsobia tak, že pre nich nič nie je problém. Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo je zrejme komik Ben Stiller, ktorý vyhlásil, že sa hanbí tancovať na verejnosti a robí tak iba v súkromí svojho domova. Tento obľúbený herec, ženatý s herečkou Christinou Taylorovou, vraj stále nemá dôveru vo svoje pohyby. "Tancujem rád, no na verejnosti, kde sa na mňa všetci dívajú, to skutočne neznášam. Podľa mňa je to súkromná vec. Som súkromný tanečník," povedal herec.