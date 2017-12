Mojsejovci: Ráš by si najsilnejšieho protihráča nechal na finále

26. máj 2005 o 11:34 TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Z reality šou Mojsejovci vypadol v stredu večer, na prekvapenie mnohých dlhodobý favorit súťaže, finalista Milan Schmidt alias Jožo Ráš.

Ten sa od začiatku pohyboval na prvých priečkach esemeskového hlasovania, dva razy bol žolíkom a aj v osudný večer dlhý čas viedol rebríček sympatií. O jeho vyradenie sa ale nakoniec postarala Zuzana Péliová alias Horolezkyňa, ktorá ho pri záverečnom hlasovaní predbehla o zopár hlasov a stala sa po druhý raz žolíkom v dome na Pereši. Bratislavčana jej rozhodnutie prekvapilo. "Bol som prekvapený, samozrejme. Mám ešte dostatok síl na to, aby som bojoval. Človeku je to ľúto, ale čo sa dá robiť. Hra je hra a treba to prijať," povedal novinárom po skončení priameho prenosu. Ten sa v stredu večer začal celkom pokojne, no ku koncu opäť vyplávali na povrch emócie. Časť finálovej päťky, ktorá sa do domu vracala, na záver odmietla aj spoločné fotografovanie. "Žiadne priateľské foto," vyhlásil jeden z ešte súťažiacich. Manželia Mojsejovci zasa podrobili kritike ľudí, ktorí strihajú program a Nora Mojsejová sa netajila tým, že s novým žolíkom nie je spokojná. "Nie je to možné. Chodím medzi ľudí. Žiaden zápor ani klad. Nevyjadrujú sa k nej. Neviem, odkiaľ má toľko hlasov. Neverím, že je to tak," otvorene vyhlásila v priamom prenose.

Jožo Ráš, ktorý dostal prezývku vďaka svojej podobe so známym slovenským spevákom, účasť v reality šou neľutuje a ako poznamenal: "Spoznať manželov Mojsejovcov, je veľká škola do života. Vidieť kde bývajú. Bol som dva razy žolíkom a pohyboval som sa v tých priestoroch. To je rozprávka, sen," dodal s nezameniteľným úsmevom. Priznal tiež, že sa cítil na finále a ak by bol tentoraz žolíkom on, druhého najsilnejšieho hráča by vraj nevyhodil. "Ja som bojovný typ a najsilnejšieho by som si nechal na finále. Aby to bolo zaujímavé aj pre diváka," vysvetlil.

