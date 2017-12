The Backwards sa z turné v USA presunú na koncertnú šnúru do Čiech

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská skupina The Backwards, interpretujúca legendárnych The Beatles, je už tri týždne na ďalšom koncertnom turné v Amerike.

26. máj 2005 o 13:12 TASR

Od začiatku mája stihli chlapci absolvovať množstvo koncertov s veľkým úspechom. Okrem koncertovania mali možnosť aj relaxovať. Práve s tým to však trochu prehnal Dalibor Štroncer alias John, ktorý neprezieravo dlho zostal ležať na miamskej pláži, čo sa mu nakoniec vypomstilo. "Zostal spálený a skončil s veľkými bolesťami v nemocnici. Tam ho potom nepríjemne zaskočil účet za krátku hospitalizáciu v nemocnici, ktorý si musel zaplatiť zo svojich poctivo zarobených dolárov," informoval dnes TASR manažér kapely Noro Mészároš s tým, že Dalibor pokračuje ďalej v koncertnej šnúre. Skupina The Backwards má v súčasnosti za sebou koncertovanie na Floride, v Chicagu, v New Yorku, v Denveri. Celé turné sa skončí 27. mája, keď sa chlapci z Ameriky presunú na koncertnú šnúru do Českej republiky.