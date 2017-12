Nocadeň nahráva svoj štvrtý album Nestrieľajte do labutí

PODĽA SPEVÁKA RASŤA KOPINU TO BUDE GITAROVÝ ALBUM O VEĽKEJ ENERGII

26. máj 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 26. mája (SITA) - Štvorčlenná košická kapela Nocadeň nahráva svoj štvrtý album. Po odmlke pre zranenie bubeníka, sa rozhodla ďalej pokračovať vo svojej tvorbe. Ako pre agentúru SITA prezradil spevák skupiny Rasťo Kopina, nové CD s 11 piesňami sa bude volať Nestrieľajte do labutí. Členovia kapely okolo neho robia tajnosti, no podľa spevákových slov chce skupina na nahrávanie pozvať minimum hostí. Možno dokonca len jedného. Na rozdiel od predošlých albumov bude nový odlišný aj v tom, že sa v piesňach neobjavia sláčikové nástroje a jedinou zbraňou muzikantov tak budú "ostré nabrúsené gitary". "Album bude gitarový a bude o veľkej energii, ktorá z nás ide, o pretlaku reality show a tejto podobnej kultúry, čo tu vznikla a ktorej sa všetci nevedia zbaviť," prezradil Rasťo. Piesne z albumu Nestrieľajte do labutí si budú môcť fanúšikovia vypočuť na prelome septembra a októbra. Singel s piesňou, ktorej názov zatiaľ kapela udržiava v tajnosti, sa však na slovenských hudobných pultoch objaví už koncom leta.

Po 6-dňovom nahrávaní v štúdiu Perina sa chlapci rozhodli chvíľku oddychovať. Potom však opäť naštartujú, pretože ich ešte čaká práca na tri týždne. Počas dvojtýždňovej prestávky sa muzikanti venujú cykloturistike. "O mne je známe, že sa už tri roky zaoberám horskou cyklistikou. A je to vidieť nielen podľa mojich svalov, ale aj opálených častí tela," žartoval Rasťo.