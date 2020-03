V totalitnom režime sú obeťou manželské vzťahy. Na Berlinale zvíťazil film z Iránu

Globalizácia sa nedá odškriepiť. Pozrite si víťazov.

2. mar 2020 o 14:54 Miloš Ščepka

Z víťazného filmu Berlinale There is Evil.(Zdroj: BERLINALE)

BERLÍN. Globalizácia, búranie hraníc a nadväzovanie celosvetovej spolupráce, je skutočnosťou bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo nie.

To je možno najsilnejším odkazom jubilejného 70. medzinárodného filmového festivale v Berlíne.

Národné diela, nakrútené bez medzinárodných koprodukcií, boli vo výraznej menšine, zato pribudlo mnohonárodných koprodukcií troch, štyroch i viacerých krajín, často kultúrne, ekonomicky i politicky veľmi odlišných.

Len tak sa mohlo stať, že hlavnú cenu Zlatého medveďa za najlepší film Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil) si rozdelili českí, nemeckí a iránski producenti.

Len dve ocenenia v hlavnej súťaži získali diela „národné“, nakrútené bez medzinárodnej spolupráce.

Americká tínedžerská dráma Never Rarely Sometimes Always si odniesla Grand Prix poroty a taliansky životopis Volevo nascondermi (Hidden Away) vyniesol Strieborného medveďa hereckému predstaviteľovi naivistického talianskeho výtvarníka Antonia Ligabueho Eliovi Germanovi.

No ešte aj ten Ligabue sa vlastne narodil vo švajčiarskom Zürichu.

Sloboda a totalita

Víťazný česko-nemecko-iránsky film uznávaného a doma v Iráne prenasledovaného režiséra Mohammada Rasoulofa (nar. 1973) v štyroch príbehoch skúma život a najmä morálne dilemy, ktorým sú vystavení občania totalitného režimu, bežne praktikujúceho tresty smrti.