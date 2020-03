Upokojiť napätie v SND, dať slobodu RTVS. Aké výzvy čakajú nového ministra kultúry?

Dosť bolo krojov.

5. mar 2020 o 16:05 Jana Alexová

Historická budova Slovenského národného divadla pred galavečerom ...Tak sme my... pri príležitosti 100. výročia založenia SND v Bratislave. (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA. Rezort kultúry je spomedzi ministerstiev čierny Peter. Je v ňom množstvo problémov a málo peňazí.

Niet sa teda čudovať, že o kreslo ministra kultúry vo vznikajúcej vládnej koalícii zrejme veľká bitka nebude.

Vybrali sme niektoré z hlavných problémov a výziev, ktoré sa znesú na plecia nového ministra kultúry po odchode Ľubice Laššákovej.

1. Dokončiť rekonštrukciu SNG

Slovenská národná galéria čakala na rekonštrukciu 15 rokov. Termín sa niekoľkokrát presúval, cena sa zvyšovala.

V decembri 2015 vláda schválila 49 miliónov eur. Pôvodný zámer, že prestavba potrvá do roku 2018, komplikovali od začiatku viaceré nečakané okolnosti.

S rekonštrukciou sa síce začalo už v januári 2016, hneď na začiatku sa však plánované termíny posúvali pre Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie, potom sa problémy objavili, keď robotníci odkryli kritický stav rekonštruovaných objektov.

Podľa posledných správ by sa rekonštrukcia mala predĺžiť do konca budúceho roka a jej cena už stúpla k 75 miliónom eur.

Dokončenie rekonštrukcie SNG by malo byť prioritou nového ministra kultúry. Zároveň treba vysvetliť, prečo sa cena rekonštrukcie o toľko zvýšila.

2. Dokončiť obnovu hradu Krásna Hôrka

Strecha hradu Krásna Hôrka zo 14. storočia zhorela 10. marca 2012. Mimoriadne vysoké teploty vážne poškodili časti múrov, zničená bola aj časť expozície otvorenej v roku 2011 na hornom hrade.

Slovenské národné múzeum po ôsmich rokoch oznámilo, že začína s komplexnými rekonštrukčnými prácami Krásnej Hôrky. Po ich ukončení bude hrad opäť prístupný návštevníkom.

Opravy by nemali stáť viac ako vládou schválených 35 miliónov eur a mali by byť hotové do konca roku 2023.

Slovenske národné múzeum chce pri oprave hradu použiť rovnaké materiály a postupy, aké použili pri výstavbe hradu stredovekí stavitelia.

SNM sa zároveň zaväzuje, že výsledkom dlhotrvajúcej prípravy má byť vzorová rekonštrukcia po odbornej aj finančnej stránke.

3. Rekonštrukcia historickej budovy SND

Posledná zásadná rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla bola v rokoch 1969 - 1972.

Po polstoročí si budova žiada opravu opäť - zvonka aj vnútri. Akútne je to už niekoľko rokov. Stav budovy ohrozuje prevádzku aj hrací plán. SND preto v historickej budove hráva čo najmenej.

Prvé podklady na rekonštrukciu odovzdalo vedenie SND ministerstvu kultúry už v roku 2005. Otázka rekonštrukcie sa znova otvorila v roku 2012 za Mareka Maďariča zo Smeru, veľa sa však nepohlo. Koncom roka 2017 vláda schválila 980-tisíc eur na vypracovanie projektu.

Poverený riaditeľ SND Peter Kováč chce teraz iniciovať nový znalecký posudok, ktorý by určil rozsah a cenu potrebných zásahov.

Rekonštrukcia historického SND sa zrejme bude ťahať dlhšie ako jedno volebné obdobie. Najbližší minister kultúry by ju však mal aspoň rozbehnúť.

4. Vyriešiť chaos v SND a ďalších organizáciach

Situácia v SND sa začala vyhrocovať po tom, ako ministerka kultúry Ľubica Laššáková zo Smeru odvolala z postu generálneho riaditeľa divadla Mariána Chudovského. Zdôvodnila to finančnými problémami divadla.

Nového šéfa SND sľúbila hľadať v konkurze. Sľub však nedodržala a v januári 2019 vymenovala Vladimíra Antalu.

Toto rozhodnutie vzbudilo vlnu nevôle medzi hercami aj v kultúrnej obci.

Medzi najväčších kritikov patril vtedajší šéf Činohry SND Michal Vajdička, Antala ho napokon z funkcie odvolal. Zdôvodnil to manažérskymi zlyhaniami.

O tri mesiace však z osobných dôvodov odstúpil aj Antala a na jeho miesto dočasne nastúpil Peter Kováč, ktorý je aj šéfom činohry.

Na novom ministrovi bude stabilizácia pomerov v SND, riešenie finančnej situácie aj vyhlásenie transparentného výberového konania na šéfa divadla s nezávislými odborníkmi.

Podobne na šéfov čakajú aj ďalšie organizácie. Vypísané je výberové konanie na šéfa Štátneho divadla Košice, kde v lete po 20 rokoch skončil riaditeľ Peter Himič.

Neúspechom sa skončilo výberové konanie na nového riaditeľa Lúčnice. Odborná komisia, ktorá ho mala vybrať, sa pohádala a rozpadla.

Riadneho šéfa potrebuje aj novovzniknutá Kunsthalle Bratislava.

5. Nezávislé verejnoprávne médiá (RTVS)

Keď Václava Miku na čele RTVS vystriedal v roku 2017 Jaroslav Rezník, v spoločnosti boli vážne obavy, že sa verejnoprávna televízia a rozhlas sa pod jeho vedením neubránia politickým tlakom.

Analýza Transparency International z októbra minukého roka ukázala, "že po ére riaditeľov Václava Miku a Miloslavy Zemkovej RTVS znovu stratila odvahu robiť v rámci televíznych správ kritickú novinárčinu a netúži byť prestížnym médiom, ktoré prináša divákom exkluzívne informácie. Namiesto toho opäť pravidelne nadržiava aktuálnej vládnej moci."

Strany vznikajúcej koalície sa v prípade otázky RTVS zhodujú v tom, že by voľba generálneho riaditeľa RTVS mala byť nezávislá od parlamentu. Navrhujú, aby ho volili napríklad nezávislí odborníci alebo Rada RTVS.

Strany sa zhodujú aj na zmene financovania RTVS. Navrhujú, aby sa zrušili koncesionárske poplatky, a štát dával RTVS na prevádzku sumu určenú ako podiel z HDP.

6. Návrh zákona o sponzoringu v kultúre

Ľubica Laššáková po nástupe do úradu umelcom sľubovala, že im uľahčí získať peniaze od sponzorov, keď im ich nedá štát.

Do konca roka 2018 mala predložiť "návrh zákona, ktorý by umožnil adresný a efektívny sponzoring kultúry a umenia". Nestalo sa tak.

Pri súčasných podmienkach platí, že ak chce súkromná firma podporiť kultúrnu organizáciu alebo podujatie, kupuje si u nich reklamu podľa zákona o reklame.

Organizátori podujatí musia zabezpečiť mediálnu propagáciu značky - logo spoločnosti sa objavuje na plagátoch, bulletinoch, vstupenkách a v propagačných materiáloch.

Sponzorstvo zatiaľ funguje iba v športe. Upravuje ho zákon o športe z roku 2015. Súkromné firmy si môžu náklady na sponzoring športovcov odpísať z daní. Práve tým by sa mohli inšpirovať aj v kultúre.