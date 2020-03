Dano Heriban: Sviňa je vrchol, v žánri politických trilerov už nie je čo ponúknuť

Hovorí, že po voľbách sme stále len na polceste.

6. mar 2020 o 15:26 Monika Moravčíková

Miešajú sa v ňom dva svety. Jeden je vážny, druhý hravý a ironický. A taká je aj jeho tvorba. Tá hudobná a aj tá herecká.

V hudbe vie zaradiť rýchlosť, keď vníma a cíti veci ako dieťa, na pľaci sa zas rád dáva unášať samotným momentom a nebojí sa zahrať ani skorumpovaného politika, hoci z politických trilerov je už vyčerpaný. Občiansky aj herecky.

Hudobník a herec DANO HERIBAN v rozhovore pre SME zdôrazňuje, bez čoho sa ako spoločnosť nepohneme ďalej a prečo ho nepresvedčila ani jedna predvolebná agitka.

Náš rozhovor vznikal v trnavskom divadle Jána Palárika po talkshow Havran & Heriban, v ktorej raz mesačne účinkujete. Hudobným programom sprevádzate rozhovory Michala Havrana so zaujímavými hosťami. Ako tento koncept vznikol?

Oslovila ma dramaturgia divadla. Po dlhých rokoch sa zmenilo vedenie, začalo sa teda uvažovať omnoho otvorenejšie a spolu s Michalom nás oslovili, či by sme raz za mesiac nevytvorili pre divákov príjemný večer.

Aj tušíte, prečo si vybrali práve kombináciu vás dvoch?

Nie. Mňa možno preto, že som originál Trnavčan. Ale predovšetkým sa to týkalo spojenia hudby so slovom. Spočiatku sme mali snahy a veľké oči pozývať veľké slovenské mená, niektorí z osobných, iní z časových dôvodov zatiaľ odmietli. Ale myslím, že keď sa projektu dá potrebná šanca, nebude to len jednorazová sezónna záležitosť a môže fungovať dlhšie obdobie. Odštartovali sme to len v októbri.

Aké sú zatiaľ odozvy?

Samozrejme, že ma to zaujíma a pýtal som sa na to. My sa v tom s Michalom cítime veľmi dobre. Celkovo si myslím, že po piatich uvedeniach je to stále len oťukávací proces. Veciam treba dať čas, ak majú mať zmysel. Iba tak majú tendenciu zlepšovať sa. A v tomto prípade veľa závisí aj od hostí, ktorých pozveme.

Talkshow Heriban & Havran odštartovala v trnavskom Divadle Jána Palárika v októbri. (zdroj: archív Divadlo J. Palárika)

V talkshow nevystupujete ani ako moderátor, ani ako herec, ale ako hudobník, hoci väčšina ľudí vás pozná práve z divadla alebo televízie. Prišli ste už na to, čo z vašich profesií vás napĺňa najviac?