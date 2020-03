Pivo pil aj pri sprchovaní. Ben Affleck je alkoholik, ale bojuje za druhú šancu. Emotívne

Na pľaci rozplakal kolegov.

6. mar 2020 o 14:57 Kristína Kúdelová

Ben Affleck vo filme The Way Back. (Zdroj: OUTNOW)

BRATISLAVA. Svojej manželke neustále opakoval: Nič mi nie je, som v poriadku. Klamať jej však bolo celkom zbytočné. Mal problémy a nevedel sa s nimi vysporiadať, na všetko potreboval alkohol.

Pil hneď, ako vstal. Pil v sprche aj tesne pred odchodom do roboty. Pil v robote, skôr, ako sa stihol porozprávať s kolegom. Pil po príchode domov, pil kým šiel spať.

Až dovtedy, kým sa mu takmer celý život nerozsypal.

“ Novinári sa ma už nebudú pýtať, ako chutil môj prvý bozk. „ Ben Affleck

Tento opis síce sedí na osobu, ktorú hrá Ben Affleck vo svojom novom filme The Way Back, Cesta späť. No veľmi sa podobá aj na človeka, ktorým je on sám, vo svojom civilnom živote.

Je to jeho úprimná spoveď. Do kín sa s ňou vracia po tom, ako absolvoval niekoľko pobytov na protialkoholických klinikách. Naposledy vlani v októbri. Podarilo sa to len vďaka tomu, že si vyprosil ešte jednu šancu.

Dlho ste v kine neplakali? Pri tomto filme asi budete. Jeho režisér Gavin O´Connor tvrdí, že on plakal aj pri nakrúcaní.

Publikum by nezvládlo celú pravdu

"Dlhé roky som pil relatívne v normálne miere. Potom sa pridružili problémy v manželstve, začal som teda piť viac.