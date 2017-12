Polstoročie spartakiád v širšom kontexte

26. máj 2005 o 16:33 TASR

Košice 26. mája (TASR) - V priestoroch košického Východoslovenského múzea (VSM) vo štvrtok slávnostne otvorili pozoruhodnú výstavu Telesné (in) formácie, 50. výročie Spartakiád v Československu. VSM na nej spolupracovalo s Centrálnym európskym archívom (Open Society Archives) v Budapešti a s Múzeom telesnej výchovy a športu v Bratislave. Výstava bude otvorená do konca augusta a jej zámerom je uviesť spartakiádne vystúpenia do širšieho kultúrného a politického kontextu strednej a východnej Európy. Údaje na informačných paneloch sú trojjazyčné - slovensky, maďarsky, anglicky.

Pôvodná výstava sa uskutočnila v roku 2001 v Budapešti, na Slovensku je po prvýkrát v oveľa širšej podobe, navyše doplnená o kolekciu fotografií košického rodáka, športového fotografa Róberta Berenhauta. Pomocou filmových dokumentov, historických fotografií, trojrozmerných materiálov dáva výstava možnosť nahliadnúť aj zákulisia organizačnej a politickej prípravy spartakiád, a to i v porovnaní s masovými rituálmi nacistického Nemecka, podobnými hromadnými vystúpeniami v tzv. bývalom sovietskom bloku- Moskve,Budapešti,Bukurešti či Lipsku.

Na výstave je napr. motocykel Jawa Manet 90 z roku 1947, ktorá absolvovala cieľovú jazdu Košice-Praha a propagovala 1.CS v roku 1955, platňa Pantonu s hudbou z neuskutočnej Spartakiády v roku 1970 či plagáty z roku 1990, kedy sa rovnako Spartakiáda nekonala.

