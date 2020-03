Dámi a páni, som opitý. Nový James Bond sa odkladá, Daniel Craig ho sparodoval

No Time To Die bude až v novembri.

9. mar 2020 o 13:27 Jana Alexová

BRATISLAVA. V apríli nie je čas zomrieť, povedali si producenti novej bondovky a premiéru nového filmu o Jamesovi Bondovi odložili.

Akčná snímka o britskom tajnom agentovi 007 s názvom No Time To Die (Nie je čas zomrieť) sa mala dostať do kín začiatkom apríla, nakoniec to bude až v novembri.

Tvorcov o rozhodnutie odložiť premiéru žiadali v otvorených listoch aj fanúšikovia dvoch najväčších fanklubov Jamesa Bonda.

Za všetko môže koronavírus, ktorý prerástol do globálnej epidémie.

„Možno ste už počuli, že premiéru filmu odložili pre obavy o verejné zdravie," povedal Daniel Craig, keď bol cez víkend hosťom americkej nočnej komediálnej šou Saturday Night Live.

"Ale mám pre vás jednu scénu, ktorá je moja najobľúbenejšia. Producenti boli takí láskaví, že mi ju dnes večer dovolili vám ukázať, tak sa nato pozrime."

Ukázalo sa, že "tajná" ukážka z pripravovaného filmu je paródia.