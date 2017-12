Nocadeň nahráva štvrtý album

Bratislava 26. mája (TASR) - Skupina Nocadeň začala konečne nahrávať svoj v poradí už štvrtý album.

Štúdiovú prácu museli totiž muzikanti odložiť kvôli nepríjemnému zraneniu bubeníka Petra Gufroviča, ktorý si pri nehode vo februári zlomil ruku. Jeho liečenie i rehabilitácie boli úspešné, a tak kapela strávila minulý týždeň v prešovskom nahrávacom štúdiu Perina.

"Každým ďalším albumom sa snažíme dostať do vyššieho levelu a posúvať našu hudbu ďalej. Na tejto platni bude účinkovať minimum hostí, nepoužijeme ani žiadne sláčikové nástroje a našou hlavnou zbraňou budú ostré nabrúsené gitary," s úsmevom hovorí spevák skupiny Rasťo Kopina. Názov albumu, ktorý by mal vyjsť pravdepodobne na jeseň tohto roku, zatiaľ kapela nevymyslela, no v nedávnej televíznej relácii už odprezentovala novú skladbu Tvoj mono hlas.

Skupina, ktorá na slovenskej hudobnej scéne pôsobí približne 8 rokov, hrá v zložení: bratia Rasťo (spev, klávesy) a Róbert (gitara) Kopinovci, Boris Mihálik (basgitara) a Peter Gufrovič (bicie). Ich posledný album Katarzia vyšiel v roku 2003.