Nemali peniaze doteraz, nebudú mať ani teraz. Ako sa umelcov dotkne rušenie akcií?

Pre koronavírus sa hľadajú nové termíny.

10. mar 2020 o 16:52 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Od utorka 10. marca platí na celom území Slovenska dvojtýždňový zákaz všetkých verejných podujatí, k tomuto nekompromisnému rozhodnutiu dospel krízový štáb.

Umelci či organizátori kultúrnych podujatí si však nemôžu vziať home-office, v práci sú odkázaní na svojich divákov.

Ako veľmi ich ovplyvní vírus a preventívne opatrenia štátu?

Ivan Ostrochovský, režisér

(jeho film Služobníci mal mať premiéru 11. marca na filmovom festivale Febiofest, bude až 12. novembra)

Mňa to ovplyvní iba tak, že budem mať kopec voľna. Neviem, či dôjde k finančným stratám, lebo neviem ako by to fungovalo, keby bola premiéra v čase, v akom bola naplánovaná. Je to iba špekulácia.

Nový dátum bude možno ešte lepší, nedramatizoval by som zbytočne. Môžu sa stať aj horšie veci, ako preloženie filmu.

Súvisiaci článok Koronavírus v kultúre: Filmový festival Febiofest nebude, SND zrušilo všetky predstavenia Čítajte

Odo mňa rozhodnutia nezávisia, ťažko budem o tom mudrovať. Nemyslím si, že mi to zničí život, hoci rozumiem aj tomu, že niekto môže byť stratový.

Je ľahko kopať do politikov, ale nik nevymyslel nič lepšie, takže možno sú ostatní trochu paranoidní. Ale sú to iba peniaze a teraz sa hrá o niečo dôležitejšie.

Nemal som peniaze ani predtým, a nebudem mať ani teraz, takže pre mňa to nie je nová situácia.

Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda

(Pohoda festival zrušil slovenské koncerty izraelskej kapely Lola Marsh, ktorá mala vystúpiť 10.3. v Žiline, 12.3. v Bratislave a 13.3. v Trenčíne)

Finančné straty sú na strane umelcov, organizátora, prenajímateľov priestorov či dodávateľov.