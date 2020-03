Čo sa s človekom deje, keď má demenciu? Vo filme to ukázal Javier Bardem

Režisérka Sally Potter vyšla z vlastnej skúsenosti.

13. mar 2020 o 10:53 Miloš Ščepka

Javier Bardem a Salma Hayek vo filme Roads Not Taken. (Zdroj: BERLINALE)

V ošarpanom newyorskom byte, kúsok od večne rámusiacej trate metra, žije muž, nie starý, skôr zrelý. Žije je príliš optimistický výraz. Apatický Leo, ktorého hrá Javier Bardem, netuší kto je, kde je, čo sa s ním deje.

Nerozpráva, nedokáže sa o seba postarať. Nepozná ani vlastnú dcéru Molly (Elle Fanningová), keď sa predpoludním uňho zastaví, aby ho odprevadila na lekárske vyšetrenia.

Otec ani dcéra netušia, že sa začína 24-hodinová odysea, ktorá oboch zásadne zmení.

„Pri písaní scenára som premýšľala o paralelných svetoch, v ktorých sa odohrávajú a navzájom ovplyvňujú všetky možnosti," povedala režisérka Sally Potter na festivale v Berlíne, kde mal jej film The Roads Not Taken premiéru.

"Vychádzala som z vlastnej skúsenosti s mojimi blízkymi, ktorým ich postihnutie znemožňovalo komunikáciu. Keď som im hľadela do očí, horela vo mne zvedavosť dozvedieť sa kam odišli, kde sú a čo tam robia.“

Elle Fanning vo filme Roads Not Taken. (zdroj: BERLINALE)

Chce prežiť svoj román

The Roads Not Taken sa odohráva v troch rôznych prostrediach. Základom je súčasný New York. Leo však zároveň žije ako osamelý, od alkoholu závislý spisovateľ kdesi na romantickom gréckom ostrove.

Opustil manželku i s novorodeným dieťatkom, pretože „umelec predsa pre tvorbu potrebuje pokoj“. No zároveň prežíva i dej svojho nikdy nenapísaného románu, v ktorom je manželom krásnej a vášnivej Dolores, ktorú hrá Salma Hayek.