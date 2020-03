Spišskonovoveské Divadlo Kontra: One man show

Medzi fikusom a rýchlovarnou kanvicou

14. mar 2020 o 16:16 Martina Ulmanová

Človek nemusí byť rovno kultúrny ignorant a bratislavocentrista, ak sa mu pritrafí, že narazí na vidiecke profesionálne divadlo, o ktorom nikdy nepočul, a pritom sa jeho existencia ráta na roky, ba desaťročia.

Faktom je, že po celej krajine pôsobia popri sieti veľkých repertoárových divadiel aj menšie nezávislé súbory, ich obmedzené finančné možnosti im však nedovoľujú rozsiahlu propagáciu, a komorné priestory, v ktorých zväčša sídlia, pojmú často iba desiatky divákov. Ich produkcie neohurujú bombastickou výpravou či davovými scénami, zato potešia sústredeným, vysoko profesionálnym herectvom a vynaliezavým scénickým aranžmánom.

Nás kritikov, unavených neustálymi návštevami Shakespeara a ruskej klasiky, priťahujú ešte aj novátorskou dramaturgiou, ktorá do slovenského divadelného priestoru pravidelne prináša texty, ktoré doposiaľ nik neuviedol.

Takým divadlom je i spišskonovoveské Divadlo Kontra, založené už pred trinástimi rokmi hercom Petrom Čižmárom a poľskou režisérkou Klaudynou Rozhinovou. Hoci – až také neznáme v komunite milovníkov divadla predsa len nie je, veď posledné dva roky opakovane získalo Dosku ako víťaz diváckeho hlasovania o Divadle sezóny.

Navyše zo svojej komornej scény pod stredovekým domom na Radničnom námestí v centre spišskej metropoly pravidelne vyráža za publikom aj do hlavného mesta. Väčšinou je v Bratislave hosťom Štúdia 12 na Jakubovom námestí, ale dá sa stretnúť aj inde – nedávno sa predstavilo v pôsobivom priestore devínskej klubovej scény Pivnica s monodrámou poľského autora Mareka KoterskéhoNenávidím.

V koži neurotika

Žijúca legenda poľského divadla a filmu Marek Koterski (ročník 1942) je tak trocha poľským Woodym Allenom: Posledné štyri desaťročia inscenuje a nakrúca zásadne vlastné texty, v ktorých vystupuje stále ten istý hrdina, do istej miery alter ego samého tvorcu. Volá sa Adam Miauczyński a je neurotikom par excellence.

S allenovskými hrdinami má spoločnú aj závislosť od gaučíku psychoanalytika, no od newyorského intelektuála sa odlišuje sociálnym pozadím a historickou skúsenosťou. Koterski súhlasil s uvedením svojho textu na Slovensku pod podmienkou, že ho inscenátori upravia na domáce pomery. Slovenský Adam preto hovorí s jadrným východniarskym akcentom, je učiteľom slovenčiny a Slovensko je tou krajinou, ktorú sa roky chystá opustiť – no zároveň „vie, že ten vlak už ušiel...“

Na malej pohovke, s vankúšom v náručí, vľavo stolík s fikusom, vpravo druhý s rýchlovarnou kanvicou, súka Peter Čižmár prvé vety svojho one-man show. Vlastne ich skôr prská a máličko pritom zadrháva, oči privreté sústredeným utrpením pri pomyslení na smradľavý robotnícky autobus, ktorým sa povezie ako každé ráno do nenávidenej roboty.

Banálny všedný deň sa v očiach zdeptaného muža v strednom veku, v papučiach a pletenej veste, odvíja ako séria monumentálnych katastrof. Rozvedený učiteľ žije s matkou a zveruje sa nám so svojím strachom, že ju raz zabije – lebo sa bojí, aby ona nezabila jeho. Strach a mama sú v živote tohto chlapíka jednoducho neoddeliteľné: „Najprv som sa jej pol života bál, a teraz sa budem pol života báť o ňu.“

No nielen zádrapčivá mama, ktorá synovi jednostaj pripomína jeho zlyhania, aj ďalší ľudia, s ktorými príde behom svojho hororového dňa do styku, predstavujú preňho iba stres, utrpenie a nebezpečenstvo. Márny súboj neschopnej zubárky s jeho stoličkou sa mení na hotový triler. A čo potom taká cesta vlakom! Jediný pes na celom nástupišti sa aj so svojou neznesiteľnou paničkou uvelebí na vedľajšom sedadle. V kupé naňho zízajú „ksichty jak z depozitu záchytky“ a nevinná prosba ženy o pomoc pri znesení kufra z regála v ňom vyvolá výbuch genderovej ukrivdenosti: „Vidíte v nás (vy, ženské) mužov iba vtedy, keď treba zložiť z poličky batožinu!“

Pohltený rituálmi

Všetky tieto srdcervúce zážitky vie Čižmárov hrdina plasticky opísať a búrlivo prežiť na minimálnom priestore malej pohovky. Jej bezpečie opúšťa najmä vtedy, keď dáva priechod svojim obsesívno-kompulzívnym tikom: Opakovane presným počtom stlačení rosí z ostrekovača kvetinu, dookola sa venuje presne rovnakej príprave čaju: Vrecúško ponorí a vynorí z dymiaceho hrnčeka s obrázkom krtka vždy presne sedemnásťkrát a osladí presne tromi kockami.

Rituály sprevádzajú aj jeho opätovné usadenie na pohovke – vankúše zoradiť do vojenského zákrytu, nohavice napraviť na stále rovnakých miestach. Zvládnuť tento komplikovaný tanec nezmyselných činností a ešte pritom manipulovať hrnčekom naplneným horúcou tekutinou je látkou na malé klaunské číslo.

S opisom nových a nových katastrof sa herec postupne dostáva do varu, červený v tvári ortuťovito sprevádza vzrušené rozprávanie drobnými, no výraznými gestami a vypätou mimikou. Keď sa chystá zveriť s ďalším škandalóznym poznatkom, nedočkavo poposadá, bublajúc rozhorčením.

Najkomickejší je rozpor medzi intenzitou jeho prežívania a očividnou banálnosťou zážitkov, ktoré opisuje: Keď porovnáva, ako sa strúha americká ceruzka na rozdiel od tej mrchavej slovenskej, skoro plače pôžitkom. A keď opisuje, ako sa vždy obleje pri otváraní toho prekliateho slovenského jogurtu, hľadisko sa otriasa smiechom.

Prichádza večer a Miauczyński, ako toľkokrát predtým, vyčerpane oddychuje po ďalšom dni medzi „bordelármi, špinavcami a lenivcami“ tam vonku, „pomletý ich lakťami a obúchaný taškami“. Prehĺta horkosť a sarkasticky bilancuje: „Nič som v živote nedosiahol – podarilo sa mi iba nebyť komunistom.“ No z pohľadu diváka táto postava zďaleka nie je iba poľutovaniahodným lúzrom – veď rovnako nemilosrdne, ba nemilosrdnejšie ako ostatných posudzuje i sám seba. Cez húštinu jeho neznášanlivých ponôs na okolitý svet ako keby presvitala morálna poctivosť Molièrovho Alcesta.

Koterského hra je napísaná štýlom stand-up komédie: Je to monológ, v ktorom hrdina opisuje realitu zo svojho uhla pohľadu a predohráva – s parodickým a sebaironickým nádychom – rôzne situácie, do ktorých sa dostáva. No na rozdiel od väčšiny stand-upových výstupov, ktoré sa v poslednom čase rozšírili najmä ako televízna zábava, tu je komik hereckým profesionálom schopným zvládnuť striedanie najrôznejších výrazových polôh, a pritom udržať celistvú náladu kusu. A text nie je iba zbierkou viac-menej vydarených anekdot, ale kusom poctivej dramatickej literatúry.