Slávna i opovrhovaná tanečníčka.

15. mar 2020 o 11:11 Miloš Ščepka

Slávna i opovrhovaná, päťkrát vydatá, a predsa večne osamelá, špičková herečka, tanečnica i speváčka bez kúska sebadôvery, šťastná i tragická. Životný príbeh Judy Garlandovej je psychologická dráma, tragédia aj muzikál. Na to, aby bol niekto takýto slabý, treba veľmi veľa síl.

Frances Ethel, najmladšia dcéra vaudevillových zabávačov Ethel a Francisa Gummovcov, nemala ani tri roky a už musela spolu so sestrami vystupovať pred obecenstvom. Ich manažérkou bola ctibažná matka. A keď dievčatá nevládali, ochotne pomohla zázračnými pilulami. V roku 1934 zmenila názov The Gumm Sisters na The Garland Sisters. Krátko nato si Frances vybrala nové umelecké krstné meno.