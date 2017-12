Z Priateľov by sa mohol stať film

Populárny americký seriál Priatelia sa možno ešte úplne

27. máj 2005 o 8:45

neskončil. Na servere Actustar.com sa v týchto dňoch hovorí o tom, že sa uvažuje o jeho prevedení na filmové plátno.

Každý z hercov by vraj mohol za svoje vystúpenie zinkasovať 15 miliónov dolárov.

David Schwimmer, predstaviteľ Rossa, síce najprv tvrdil, že hrať vo filme by pre neho prichádzalo do úvahy až o dvadsať rokov, a to len vtedy, keby už jeho kariéra bola v úplných koncoch, ale teraz sám svojich seriálových kolegov prehovára, aby sa do toho pustili.

Práve on vraj zvolal schôdzku šestice "priateľov". Na ponuku vraj už kývla Jennifer Anistonová. Matthew Perry, Courtney Coxová, Matt LeBlanc a Lisa Kudrowová, ktorým sa od konca seriálu nadviazať na televízny úspech príliš nepodarilo, budú však vraj - podľa Actustar.com - pravdepodobne súhlasiť tiež.

(čtk)