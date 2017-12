Shakira podporuje chudobné deti a predstaví nový album

BRATISLAVA 27. mája (SITA/AFP) - Kolumbijská speváčka Shakira navštívila jedno z mnohých zbedačených miest krajiny - Quibdo. Kráska sa totiž rozhodla tunajším deťom pomôcť prostredníctvom svojej nadácia ...

27. máj 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 27. mája (SITA/AFP) - Kolumbijská speváčka Shakira navštívila jedno z mnohých zbedačených miest krajiny - Quibdo. Kráska sa totiž rozhodla tunajším deťom pomôcť prostredníctvom svojej nadácia Bare Feet. "Stretla som sa tam s obrovským bohatstvom," uviedla speváčka. V meste ležiacom 650 kilometrov od metropoly štátu Bogoty videla deti s obrovským potenciálom a verí, že môžu čosi v živote dosiahnuť. 28-ročnej popovej divy sa to, čo v meste videla, veľmi dotklo a je rozhodnutá deťom pomôcť prostriedkami z Bare Feet. Nadácia podporuje programy, ktoré bojujú proti podvýžive a rovnako aj ulievaniu v škole. Shakira totiž verí, že okrem výživy je potrebné aj kvalitné vzdelanie a to môžu získať iba deti, ktoré školy neignorujú.

Shakira sa vrátila domov do Kumubie aj preto, lebo tu bude v nasledujúcich týždňoch prezentovať svoj nový album Fijacion Oral.

Do Kolumbie pricestovala so svojím manažérom, ale bez priateľa argentínskeho pôvodu Antonia de la Rua, no už v sobotu sa vráti do Spojených štátov, kde momentálne žije.

Shakirin nový album vyjde v prvý júnový týždeň a na predajné pulty sa dostane v šesťdesiatich krajinách. Fijacion Oral obsahuje aj jej duet so španielskym spevákom Alejandrom Sanzom, argentínskym rockerom Gustavom Cerattim a mexickým gitarovým virtuózom Carlosom Santanom.