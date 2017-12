U2 majú údajne na novom albume plagiát istej slovinskej kompozície

27. máj 2005 o 11:52 TASR

Ľubľana 27. mája (TASR) - Refrén skladby City Of Blinding Lights, ktorá je súčasťou nového albumu svetoznámej írskej skupiny U2, je sčasti identický so skladbou slovinského rockera Zorana Predina Okupatorka spred 15 rokov.

O tomto odhalení istého slovinského fanúšika U2, ktorý na skutočnosť upozornil aj spomínaného rockera, informoval v uplynulých dňoch ľubľanský Dnevnik.

Zorana Predina podobnosť príjemne prekvapila, žalobu kvôli plagiátorstvu sa nechystá podať. "Znamená to totiž, že (líder U2) Bono Vox a ja máme v hlavne rovnaké melódie. Pre mňa je to veľký kompliment," uviedol rockový hudobník pre spomínané slovinské periodikum. Zároveň naznačil, že možno napíše írskej skupine a ponúkne jej, že má ešte mnoho materiálu, ktorý by sa dal využiť.

Pôvodná Predinova skladba Okupatorka vznikla začiatkom 90. rokov a jej originál nahrala skupina Lačni Franz. O dva roky neskôr sa titul objavil aj na Predinovom sólovom albume Gate na glavo.