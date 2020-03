Ivan Hronec z Film Europe: Nič nebude ako predtým, ani kiná. Prežije ten, kto sa zmení

Za príklad dáva Japoncov.

20. mar 2020

Už niekoľko rokov prináša do našich kín to najlepšie z Cannes, Berlína, Benátok, vie vycítiť, ktoré filmy zvíťazia a už dopredu ich kúpi.

Dnes sú aj jeho kiná, jedno v Bratislave a jedno v Prahe zatvorené. A myslí si, že ak sa distribučné spoločnosti nepreformátujú, neprežijú. Veľmi rýchlo krachnú.

On sám už za marec počíta s obrovským výpadkom v službách, zachraňuje ho, že svoj biznis rozšíril o filmové kanály a elektronickú videopožičovňu.

IVAN HRONEC z Film Europe hovorí, že koronavírus je ako pád asteroidu, ktorý zničil všetko veľké. Predpokladá, že zlyhávajúcu globálnu logistiku nahradí lokálna.

„Nič nebude ako pred tým. Čaká nás rozdrobená spoločnosť, ako bolo Nemecko pred Bismarkcom,“ predpokladá.

Kiná sú zavreté. Ako dlho takto môžu prežiť distribučné spoločnosti?

Čaká ich mesiac, nič viac. Je to krutá odpoveď.

Keby to trvalo viac, bude to pre nich likvidačné?

Myslím si, že áno. Mnoho týchto spoločností nemá žiaden ochranný vankúš. Sú postavené len na distribúcii filmov, pritom práva na ne nevlastnia, majú ich len požičané.

Sú ako Uber na filmovej úrovni, fungujú na princípe ekonomiky spoločného využívania. Keď ide všetko dobre, nie je problém. Keď sa však situácia rozkýva a spoločného využívania nemá podporu infraštruktúry, sama osebe nevie prežiť.

Keby som mal len kiná, kino Film Europe v Bratislave a Edison v Prahe, ani ja by som dnes nemal z čoho svojich ľudí zaplatiť. Pritom kedysi bolo čudné, že diverzifikujem naše aktivity, vyvolávalo to kuriózny záujem. Dnes je to náš modus vivendi.

Vás teda koronavírus nezasiahol?

Ale áno. Do kina Edison v Prahe som investoval osem a pol milióna českých korún. Stále musíme platiť prenájom stotisíc korún a platiť ľudí. Práve sme robili uzávierku z minulého mesiaca. Edison robil zisk 400-tisíc korún z kina a 400-tisíc z kaviarne. Takže máme okamžitý výpadok 800-tisíc korún.

To je, samozrejme, problém.

Čo sa dá teraz čakať? Keby sa o pár mesiacov kiná otvorili, budú drahšie lístky?

Nedá sa povedať, čo budú robiť kiná. Všetko, čo sme poznali doteraz, bude inak. A keď aj sa vrátime do normálu, do rytmu toho, čo sme poznali predtým, naša pamäť bude iná.