Zomrela legenda country hudby, spevák a pesničkár Kenny Rogers

Spevák a pesničkár Kenny Rogers zomrel vo veku 81 rokov.

21. mar 2020 o 8:06 (aktualizované 21. mar 2020 o 8:33) TASR, ČTK

SANDY SPRINGS. Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák a pesničkár Kenny Rogers. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.

Rogers zomrel vo svojom domove v meste Sandy Springs v štáte Georgia. Podľa hudobníkovho agenta Keitha Hagana sa nachádzal v hospicovej starostlivosti a zomrel prirodzenou smrťou.

Piesne speváka, pianistu a gitaristu Kenny Rogers, hviezdy country hudby, sa umiestňovali vysoko v hitparádach. Rogers sa zrejme preslávil najviac piesňou o vojnovom veteránovi Ruby, Do not Take Your Love to Town.

Hudobník s charakteristickým zachrípnutým hlasom narodený v Houstone v Texase predal za svoj život desiatky miliónov platní, vyhral tri hudobné ceny Grammy a okrem hudobnej kariéry sa stal tiež hviezdou niekoľkých televíznych filmov založených na jeho hite The Gambler a ďalších. Rogersovej kariére sa darilo 60 rokov, no v roku 2017 vo svojich 79 rokoch skončil s vystupovaním.

Rogers sa okrem hudobnej a televíznej kariére venoval aj podnikaniu, po vrchole svojej slávy v 90. rokoch minulého storočia napríklad otvoril vlastný reťazec s rýchlym občerstvením.

Aktívny bol aj v charite, podporoval Červený kríž a vystúpil tiež po boku mnohých ďalších hviezd v nahrávke We Are The World, ktorej cieľom bolo ukončiť hladomor vo svete.

Rogersova rodina vzhľadom k pandémii spôsobenej koronavírusy plánuje malý obrad v rodinnom kruhu. Väčšia verejná akcia sa bude konať neskôr, zatiaľ však nie je jasné kedy.