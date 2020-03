Pacientov v nemocniciach požierali červy. Také prehnité je zdravotníctvo, ukázal dokument

HBO má silný film.

24. mar 2020 o 17:11 Jana Alexová

BRATISLAVA. Zdravotnícky systém je taký prehnitý, že v nemocniciach zomierajú ľudia, ktorí by za iných okolností mohli prežiť.

Štátni úradníci sú takí skorumpovaní, že viac ako ochrániť nevinné obete sa snažia zachrániť biznis, z ktorého bohatnú.

Opis, ktorý by sa pokojne hodil aj na Slovensko. A vôbec, mohlo by sa to stať hocikde na svete. No tentoraz sa to stalo v Rumunsku.

Prehnitý systém odhalili investigatívni novinári. V mrazivom dokumente ich prácu výstižne zachytil rumunský režisér Alexander Nanau.

Príbeh, ktorý nemá happyend, v dokumentárnom filme Colectiv ponúka divákom v programe HBO.

Klub bez núdzových východov

"Niečo tu horí," podotkne spevák heavymetalovej kapely, keď dospieva pieseň o tom, ako ho hnevá korupcia.

Je 30. októbra 2015. Počas koncertu v bukureštskom nočnom klube Colectiv zapálila iskra z pyrotechnických efektov penovú dekoráciu. Požiar sa šíri mimoriadne rýchlo.