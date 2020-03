Jenny Offill - Weather

Planéta nie je v dobrej kondícii.

25. mar 2020 o 11:11 Beáta Beregrad Grünmannová

Jenny Offill napísala novú knihu. Keďže je autorkouOddelenia špekulácií, už dávnejšie s nadšením prijatého čitateľmi aj kritikmi za originálny spôsob písania, pravý ukazovák recenzentky reflexne jedným klikom preniesol novinku do čítačky, ignorujúc protesty ťažko skúšanej kreditnej karty.

Kniha sa voláWeather, Počasie, no nejde o žiadne slnečné dni. Nad mestom sa vznáša strach. Ide o New York a bojí sa žena menom Lizzie Bennet, knihovníčka z Brooklynu.

Katastrofa číha za rohom

Offilová sa opäť spoľahla na štýl a humor, ktoré sa jej osvedčili naposledy. To je pre jej knihu šťastie. Ide o stručné dielko, pretože ak sa dokážete sústrediť a nekontrolovať jedným okom sociálne siete, môžete to prečítať za jeden večer. Ako sa už zrejme stáva autorkiným zvykom, ide o zlepenec fragmentov rôznych textov. Jenny Offill má možno niekde škatuľu od topánok, do ktorej zbiera bonmoty, výstrižky z novín a nápady.

(zdroj: Archív SME)

Potom ňou potrasie a na stôl vysype román. Vždy je to vtipné a svieže, tie kúsky textu sú schopné aj samostatného života, napríklad na magnetke určenej na chladničku. Zabezpečia niekoľko „aha momentov“, keď si čitateľ uvedomí niečo dôležité. Tentoraz to budú eko výčitky svedomia a apokalyptická nálada.

Jasne, vieme, že prírodná katastrofa je za rohom. Netvrdí to len Greta Thunberg, sú to tvrdé fakty. Planéta nie je v dobrej kondícii, naša pramatka Gaia si v podobe ľudí vychovala obzvlášť nebezpečných ektoparazitov. Možno prichádza čas, aby sa týchto premnožených tvorov zbavila.