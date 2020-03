NASA najímala nacistov. Seriál The Hunters s Alom Pacinom si vymýšľa len do istej miery

25. mar 2020 o 13:06 Marek Hudec

Seriál The Hunters s Al Pacinom. (Zdroj: Amazon)

Tisíce nacistov unikli trestu za hrôzostrašné zločiny v koncentračných táboroch.

Tesne pred koncom vojny emigrovali do Južnej Ameriky alebo do Spojených štátov, zmenili si mená, založili si nové rodiny, postavili si domy a pokúsili sa začleniť do nudného života v pokojných štvrtiach.

V skvelom novom seriáli Hunters sa ich snaží vystopovať skupina lovcov vedená Alom Pacinom.

Hoci ho nakrútili ako krvavý akčný triler v štýle tarantinoviek, mnohé jeho zápletky vznikli na základe skutočných udalostí.

Jednou z najznámejších je kauza vesmírnej spoločnosti NASA. Americká vláda na sklonku studenej vojny spustila tajný program známy ako Operation Paperclip, nazvaný podľa spiniek na imigračných dokumentoch.

Pomohol presídliť stovky nacistických vedcov, pripomína magazín Esquire.

Jedným z nich bol Wernher von Braum, zároveň architekt programu Apollo a zároveň bývalý člen SS, ktorý si chodil do koncentračného tábora Buchenwald vyberať otrokov na nútené práce.

Americká vláda si takto najala raketových inžinierov, chemikov, lekárov či expertov na zbrane.

Hrali Židia šach, aby sa vyvraždili?

Námet Hunters pripomína Tarantinovo veľdielo Nehanební bastardi, akurát sa odohráva v období po vojne.

Mladík Jonah žije v chudobnej časti New Yorku, nejaké peniaze sa snaží získať dealerstvom marihuany. Čoskoro však zistí, že smrť jeho starej mamy môže byť spojená s jej trápením v koncentračnom tábore.