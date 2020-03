Komik Joe Trendy: Počas karantény beží čas divnejšie ako Matej Tóth

Bojí sa, že ľudia doma dlho nevydržia.

25. mar 2020 o 15:27 Jana Alexová

Humor je dar, je heslo komika, ktorý sa vlastným menom vola Teodor Firt, ale všetci ho poznajú skôr pod pseudonymom JOE TRENDY. Humor ho neopúšťa ani v ťažkých koronačasoch.

Poctivo dodržiava dobrovoľnú karanténu, dokonca si aj požičal auto, aby nemusel chodiť mestskou hromadnou dopravou. A začal aj variť.

Popritom stíha zabávať aj online. O tom, ako funguje počas týchto náročných dní, porozprával aj denníku SME.

Ako zvládate súčasnú situáciu?

Poctivo dodržiavam dobrovoľnú karanténu. Je to miestami ťažšie, miestami ľahšie. Keďže sa živím najmä ako komik a pre preventívne opatrenia sa mi zrušili všetky vystúpenia, som z toho dosť smutný. Naša manažérka sa všetky zrušené termíny snaží presunúť, ale sami nevieme, kedy sa to celé skončí, takže je to náročnejšie.

Našťastie robím aj marketing pre Silné Reči, kde sme rozbehli pravidelné live stream podcasty na našom facebooku. Takže tej roboty je nakoniec celkom dosť. Zatiaľ sa nenudím.

Ako ste spomenuli, rozbehli ste aj live stream podcasty, je to pre vás dostačujúca náhrada?

Keď nemôžeme ísť k ľuďom, aspoň takto im chceme zlepšiť náladu. A veríme, že sa nám to darí. Ohlasy sú zatiaľ výborné.

Pre nás je to však podstatný výpadok príjmov, lebo online je všetko dostupné zadarmo. Ešte keď sa do toho zapoja partneri, máme aspoň minimálne peniaze na náklady.

Preto sme na ticketportal pridali možnosť dobrovoľne podporiť naše podcasty pre ľudí, ktorí by nám chceli pomôcť a aspoň trochu nás podporiť.

Čím iným okrem práce si ešte krátite čas v dobrovoľnej karanténe?

Viac varím. Dokonca som zistil, že aj veci, o ktorých som si myslel, že sa nedajú uvariť, tak sa dajú uvariť, dokonca úplne v pohode.