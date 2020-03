Aký by bol život vo fašistických USA? Sprisahanie proti Amerike je napätie na pokračovanie

Seriál vznikol podľa románu Philipa Rotha.

26. mar 2020 o 17:26 Jana Alexová

BRATISLAVA. "Čo je to fašistický bastard?" pýta sa malý židovský chlapec Philip svojho staršieho brata večer v posteli.

"Fašisti nemajú radi Židov," znie odpoveď.

"Prečo?" nechápe Philip. Nerozumie ani po tom, čo mu starší brat vysvetlí, že je to len preto, že sú Židia. Dokonca ani potom, keď mu objasní, že to všetko zapríčinil Hitler.

Čo by bolo, keby sa Amerika počas druhej svetovej vojny stala spojencom nacistického Nemecka? Čo by bolo, keby sa prezidentom USA stal populistický fašista?

Spisovateľ Philip Roth, ktorý patrí k najvýznamnejším americkým literátom, ponúkol alternatívnu históriu USA ešte v roku 2004 vo svojom románe Sprisahanie proti Amerike.

Knihu pre HBO adaptoval do šesťdielnej minisérie David Simon, autor oceňovaných seriálov The Deuce: Špina Manhattanu a The Wire: Špina Baltimoru.

Režírovala Minkie Spiro.

Veľké dejiny v osude obyčajnej rodiny

Je leto 1940. Ameriku na jeseň čakajú prezidentské voľby.

Proti obhajujúcemu prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi sa v súboji o prezidentské kreslo v poslednej chvíli stavia letecký hrdina Charles Lindbergh, - skutočná postava amerických dejín, pilot, ktorý sa stal slávnym vďaka individuálnemu preletu z Paríža do New Yorku.