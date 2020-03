Tvorcov filmu Nákaza obvnili, že cestujú v čase a sú Ilumináti. Koronu má jeho konzultant

Film nakrútil oscarový Steven Soderbergh.

27. mar 2020 o 10:21 Kristína Kúdelová

Je to King Kong, Godzilla aj Frankenstein v jednom, hovorí jeden z hrdinov filmu Nákaza. Už v roku 2011 si režisér Steven Soderbergh predstavoval, že vo svete sa obrovskou rýchlosťou rozšíri vírus, s ktorým si ľudstvo nevie rady.

Nepripomína nič, čo dovtedy poznalo. Nič, s čím by malo dovtedy skúsenosti.

Lekárske štúdie a analýzy boli utajené, nebolo známe, čo obsahujú vakcíny a ľudia mohli len dúfať, že sa k ním dostanú. Ľudia pri moci reagovali pomaly, na bologch sa šírili konšpirácie a zaručené recepty.

Steven Soderbergh do filmu obsadil niekoľko hereckých hviezd, aby príbeh pôsobil údernejšie, a konzultoval ho s odborníkmi, aby bol čo najpresnejší.

Jedným z nich bol imunológ Ian Lipkin, profesor z Columbia Univerzity. So Soderbergom konzultoval, pretože s ťažko ovládateľným vírusom mal skúsenosti. Keď v roku 2003 vypukol SARS, bol v Pekingu a pomáhal Svetovej zdravotníckej organizácii zastaviť nákazu.

Dnes má aj on koronavírus.

Budeme žiť v skafandroch?

Keď ho pozvali do spravodajskej relácie televízie Fox News, najprv divákom oznámil: "Od včera je to pre mňa veľmi osobná téma, som nakazený. Je to hrozné."