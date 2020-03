Pohoda stále verí v zázrak. Festival presúvať neplánujú, radšej by ho zrušili

Prípravy na Pohodu pokračujú.

27. mar 2020 o 17:28 Jana Alexová

BRATISLAVA. Festival Pohoda sa vlani musel vyrovnať s neočakávanou stratou headlinera. Švédska hviezda Lykke Li ostala visieť na letisku v Barcelone.

Let, ktorý by ju do Viedne priviezol v podvečerných hodinách, zrušili. Ďalšie lietadlo by pristálo s výrazným meškaním.

V Trenčíne bolo na jej vystúpenie všetko pripravené, technika nastavená, dokonca aj členovia kapely už pricestovali.

A čo vlani nevyšlo, sľúbila speváčka napraviť tento rok.

No zdá sa, že Lykke Li asi nie je súdené vystúpiť na Pohode. Alebo si povie, že do tretice všetko dobré?

Pohodu presúvať neplánujú

Do začiatku festivalu je 103 dní a jeho osud je ešte nejasný.

Organizátori najväčšieho open-air festivalu na Slovensku zatiaľ Pohodu pre šírenie nového koronavírusu nezrušili.