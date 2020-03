Riaditeľ SND Peter Kováč: Všetko sme mali vypredané. Po zatvorení strácame stotisíc týždenne

V dobrých nápadoch sa musia brzdiť.

30. mar 2020 o 16:07 Jana Alexová

Do divadiel sa zrejme tak skoro nevrátime. Slovenské národné divadlo ráta s možnosťou, že jubilejná stá divadelná sezóna sa pre nich už skončila.

Všetky predstavenia zrušili 9. marca. Len tesne - 1. marca - ešte stihli osláviť storočnicu SND slávnostným galavečerom v historickej budove SND.

Poverený generálny riaditeľ SND PETER KOVÁČ, ktorý je súčasne aj šéfom Činohry SND, v rozhovore pre SME hovorí o tom, ako zvládajú výpadok v divadle, či je možné, že SND bude hrať počas letných prázdnin a či stúpnu ceny vstupeniek.

SND zažíva historicky jedno z najťažších období. Ako to zvládate?

Myslím si, že to zvládame vcelku dobre, asi tak, ako sa musia zvládať nečakané rany osudu. Na jednej strane sme sa - podobne, ako všetci ostatní – museli vyzbrojiť trpezlivosťou, na druhej strane hľadáme možnosti, ako byť v rámci obmedzených možností aktívni.

V dielňach i doma šijeme rúška, vymysleli sme niektoré nové formáty, ktoré sme presunuli do online priestoru - nájdete ich na našej stránke alebo na YouTube - a pripravujeme rôzne scenáre, ako budeme postupovať v závislosti od dĺžky trvania epidémie a finančných možností.

Je zrejmé, že sa ešte nedá povedať, aké konečné dôsledky pre SND prinesie súčasná situácia. Je však niečo, o čom sa dá už teraz povedať, aký bude mať dosah?

Súvisiaci článok Rozhýbte sa s tanečníkmi baletu, zmaturujte s činohrou. Divadlá nechcú stratiť divákov Čítajte

Áno, vieme povedať, že bude mať negatívny dosah na naše tržby, ale to sa týka všetkých. Výpadok vo výnosoch bude mať určite vplyv aj na naše dramaturgické plány, počet premiér a podobne, preto už dnes pripravujeme varianty budúcich stratégií.

Momentálne je v zložitej rovnici priveľa neznámych a premenných, v prvom rade musíme vopred počítať s dvoma faktormi – dĺžkou trvania epidémie a jej dosahom na stav našich finančných prostriedkov.

V princípe je nám jasné, že budeme musieť minimalizovať náklady a maximalizovať výnosy tak, aby sme pritom nepodliezali latku umeleckej náročnosti a našich vlastných hodnotových kritérií.

SND pozastavilo predaj vstupeniek až do konca júna. Rátate s možnosťou, že sa diváci do divadla už túto sezónu nevrátia? Čo to bude znamenať pre SND?

Najpravdepodobnejší scenár, s ktorým rátame, že túto divadelnú sezónu sme dohrali. Ale veľmi dúfam, že v septembri už budeme môcť divadlo otvoriť.