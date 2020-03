Koronavírusu podľahol Alan Merrill, autor hitu I Love Rock and Roll

Bagatelizoval 'nádchu', ktorú si myslel, že má, povedala spevákova dcéra.

30. mar 2020 o 13:34 TASR

NEW YORK. Vo veku 69 rokov zomrel v nedeľu v dôsledku komplikácií spôsobených novým koronavírusom americký spevák, gitarista a textár Alan Merrill, spoluautor a spevák pôvodnej verzie rockového hitu I Love Rock and Roll, ktorý v roku 1975 nahral so svojou kapelou The Arrows.

Informovala o tom v noci na pondelok na Facebooku jeho dcéra Laura Merrillová.

Myslel si, že má nádchu

"Dostala som dve minúty, aby som sa (s ním) rozlúčila, a potom ma vykázali. Vyzeral pokojne a keď som odišla, stále som ešte mala záblesk nádeje, že sa nestane obdĺžnikom na pravej strane pod správami CNN či Fox News," napísala.

"Kráčala som domov zhruba 50 blokov stále s nádejou v srdci. Mesto, ktoré poznám, bolo celkom prázdne. Mala som pocit, že som tam jediným človekom, a možno som v mnohých smeroch aj bola. Keď som prišla k dverám svojho bytu, oznámili mi, že (otec) zomrel," dodala.

Merrillová tiež uviedla, že jej otec mal v ostatnom čase dobrú náladu. Ona sama pred približne dvoma týždňami navštívila jeden z jeho koncertov a keďže je fotografka, spravila mu záber k pripravovanému albumu.

"Bagatelizoval 'nádchu', ktorú si myslel, že má," povedala spevákova dcéra a dodala, že s otcom v tom čase dokonca vtipkovala na tému koronavírusu, vďaka čomu sa teraz cíti nesmierne hlúpo.

Na správu už zareagovala aj Joan Jettová

Na správu o Merrillovom skone už zareagovala aj speváčka Joan Jettová, ktorá v roku 1982 pieseň I Love Rock and Roll prespievala a jej cover verzia sa okamžite stala hitom.

"Práve som sa dozvedela hroznú správu, že Alan Merrill zomrel. Moje myšlienky a láska patria jeho rodine, priateľom a celej hudobnej komunite. Stále si pamätám, ako som sledovala The Arrows v televízii v Londýne a tá skladba - z ktorej na mňa volal hit - ma dostala. S hlbokou vďačnosťou i smútkom mu želám, aby sa bezpečne dostal na druhú stranu," napísala na Instagrame.

Merrill sa narodil vo februári 1951 v New Yorku. Vyrastal vo Švajčiarsku a Japonsku, no svoju hudobnú kariéru naplno odštartoval až po návrate do New Yorku koncom 60. rokov.

V roku 1974 založil spolu s bubeníkom Paulom Varleym a gitaristom Jakeom Hookerom kapelu The Arrows. V nej pôsobil ako spevák a basový gitarista. Práve s Hookerom zložil aj pieseň I Love Rock and Roll.

V roku 1977 založil Merrill skupinu Runner. Vydal aj viacero sólových albumov, tým posledným bol Radio Zero z roku 2019.