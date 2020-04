Šéfka vydavateľstva IKAR: Musíme predísť tomu, aby sa zrútil celý knižný trh

Kríza ohrozuje vydávanie kníh nielen teraz, ale aj v budúcnosti, hovorí Valéria Malíková

2. apr 2020 o 16:40 Martin Kasarda

Dlhodobo sa boríme s tým, že ľudia a najmä mladá generácia málo čítajú, tvrdí VALÉRIA MALÍKOVÁ, generálna riaditeľka vydavateľstva IKAR, ktoré je najväčšie na Slovensku. Rovnako upozorňuje sa nedostatky vo vzdelaní mladých ľudí a v čítaní s porozumením, čo naznačujú aj medzinárodné testy.

Kríza vyvolaná koronavírusom ohrozuje vydávanie kníh nielen teraz, ale aj v budúcnosti. A to zase môže podľa Malíkovej viesť k tomu, že nedostatky v oblasti čítania sa na Slovensku ešte prehĺbia.

Kríza spôsobená koronavírusom zasiahla celé Slovensko, spoločnosť, hospodárstvo, rodiny. Čo znamená kríza pre vydavateľstvo?

Naše vydavateľstvo IKAR je špecifický mechanizmus, veľká loď, ktorá sa ťažko otáča. Nevieme stlačiť gombík a vypnúť tak "výrobnú linku". Musíme prijať na sklad už vytlačené knihy, musíme pokračovať v príprave už rozpracovaných titulov a súčasne musíme pracovať aj na celkom nových projektoch, aby sme sa po kríze vedeli čo najskôr vrátiť do relatívne štandardného života.

Na to všetko však potrebujeme finančné krytie. Vzhľadom na to, že sú kamenné kníhkupectvá zatvorené a predáva sa iba v e-shopoch a v reťazci Tesco, príjmy vydavateľstva sú radikálne okresané.

V ekonomike vydavateľstva sa v podstate nezmenili náklady, ostali na rovnakej úrovni, ale už dnes vieme, že výpadok v tržbách bude minimálne dvoj- až trojmesačný.

Navyše po otvorení kníhkupectiev sa dopyt hneď nevráti na úroveň z obdobia pred krízou. Knihy nie sú nevyhnutnou životnou potrebou a znížená kúpyschopnosť obyvateľstva povedie aj k zníženiu záujmu o nákup kníh. Vychádzame z vývoja v krízových rokoch 2008 a 2009, keď návrat do "normálu" trval asi dva roky.

Pokiaľ viem, IKAR je aj najväčším distribútorom na slovenskom knižnom trhu. Ako vidíte situáciu v tejto oblasti?

Sme distribútorom vlastných kníh z našej produkcie aj kníh viac ako 400 vydavateľov. Takže nesieme zodpovednosť nielen za IKAR, ale aj za iných vydavateľov, ktorým sme povinní platiť za predaj ich kníh.

Už pociťujeme, že niektorí kníhkupci majú problémy v platobnej disciplíne s úhradou faktúr za obdobia do vypuknutia krízy. A tu sa začína roztáčať koleso, ktoré sa končí u vydavateľa.

Vydavateľ totiž vzhľadom na prevažne komisný spôsob predaja financuje všetky knihy, ktoré sú na trhu, počas mesiacov a rokov a je závislý od platieb distribútora. Kníhkupec má zatvorenú predajňu, neplatí distribútorovi, distribútor neinkasuje platby od kníhkupcov, nemá prostriedky na úhradu vydavateľom. A kruh sa uzatvára, všetci sú finančne poddimenzovaní.

Platobná neschopnosť kníhkupca sa môže končiť krachom vydavateľa.

“ Nechceme prísť ani o jedného z našich zamestnancov, ale na druhej strane sme si vedomí toho, že v prípade dlhého trvania krízy sa prepúšťaniu asi nevyhneme. „

Pripravujeme scenáre na najbližšie obdobie aj na vývoj po kríze, ale zatiaľ je priveľa neznámych faktorov. A tak napriek tomu, že sme dlhé roky stabilná firma, dnes nevieme povedať, ako dlho vydržíme financovať vlastnú prevádzku a uhrádzať naše záväzky obchodným partnerom.

Koľko priamych zamestnancov a nepriamych spolupracovníkov je ohrozených? Teda prekladateľov, redaktorov, grafikov a ďalších ľudí?

Na to v tejto chvíli nevieme odpovedať. Vo vydavateľstve aj v distribúcii sa všetko odvíja od toho, koľko potrvá kríza a od počtu vydávaných titulov. Pozície vo vydavateľskej brandži sú podobne ako v ďalších sférach kultúry a umenia veľmi špecifické a ťažko sa nahrádzajú inými pracovníkmi.

Preto robíme všetko, aby sme nemuseli prepustiť zamestnancov a ukončiť spoluprácu s externými spolupracovníkmi. Chceme byť pripravení na "deň po".

Vieme, ako ťažko by sme v budúcnosti hľadali náhradu za osvedčených a skúsených ľudí, ktorých prácu si vážime a uvedomujeme si, že vďaka nim je IKAR jednotkou na knižnom trhu. Nechceme prísť ani o jedného z našich zamestnancov, ale na druhej strane sme si vedomí toho, že v prípade dlhého trvania krízy sa prepúšťaniu asi nevyhneme.

Čo znamená koronavírus pre vydávanie kníh z pohľadu zamestnávateľa?

Postupujeme v súlade so Zákonníkom práce. Organizujeme chod firmy v núdzovom režime, takže kombinujme prácu v zamestnaní, z domu a dovolenky. Zohnali sme pre zamestnancov ochranné pomôcky – rúška, dezinfekciu a podobne. Zamestnávateľ platí v súlade so zákonom aj stravné a doplnkové dôchodkové sporenie.

Samozrejme, to všetko je s ohľadom na minimálne príjmy veľká finančná záťaž pre zamestnávateľa. Sú oddelenia, ktoré majú v tejto chvíli menej práce, ale o to viac ich bude čakať v budúcnosti. A sú oddelenia, ktoré aj teraz musia pracovať na sto percent a manažment na viac ako sto percent.

Zladiť mimoriadny režim so zachovaním núdzového chodu a prípravou na budúcnosť nie je jednoduché. Sú to pre nás nové úlohy, nové skúsenosti, výzvy, s ktorými sa musíme popasovať.

Ako sa postupuje z hľadiska licencií na vydanie kníh, či už od domácich, alebo zahraničných autorov? Sú tam termíny, ktoré sú podmienkou vydania?

Áno, licenčné zmluvy obsahujú termíny, v ktorých sa zaväzujeme vydať titul. Ak odsúvame titul na neskorší termín vydania, musíme to dohodnúť s autorom alebo s jeho agentom či agentúrou.

Najskôr musíme upraviť edičný plán a zostaviť ho primerane vo všetkých vydávaných žánroch tak, aby nám zabezpečil život v čase po kríze.

Budete sa obracať so žiadosťou o pomoc na vládu?

Áno, v spolupráci s inými subjektmi knižného trhu a so Združením vydavateľov a kníhkupcov sme sa na štátne orgány už obrátili a budeme v tom pokračovať. Všetci veríme, že sa vrátime do normálneho pracovného rytmu čo najskôr. A všetci čakáme na opatrenia vlády, ktoré by mali podnikateľom pomôcť prekonať krízu.

Opatrenia na podporu podnikateľov, zamestnávateľov sú čiastočnou pomocou aj pre podniky a živnostníkov pôsobiacich na knižnom trhu. Je nevyhnutné prijať na úrovni štátu aj ďalšie opatrenia na podporu knižného trhu, predísť katastrofickému scenáru, kolapsu celého knižného trhu a krachu aj silných.