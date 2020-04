Davy divákov sa do kín tak skoro nevrátia. Ako dlho bude filmový biznis mŕtvy?

Niektoré filmy dostanú prednosť.

2. apr 2020 o 13:08 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Na nútené zatvorenie akejkoľvek prevádzky zo dňa na deň, k tomu na neurčitý čas, sa pripraviť nedá. Kiná sa z krízy pravdepodobne budú dostávať ťažšie ako iné oblasti audiovizuálneho priemyslu.

Diváci sa budú do sál vracať pomaly, návrat k normálu bude náročný, sprevádzaný strachom a neistotou. Obavy z budúcnosti majú rovnako malé nezávislé kiná ako aj veľké multiplexy.

Udržia svoje prevádzky a budú po pandémii schopné dostať sa do predošlej kondície? Alebo kiná úplne zaniknú a pohltia ich streamingové služby?

Straty budú stopercentné

Bratislavské kino Lumiére prestalo premietať pre verejnosť 10. marca. Smola je, že marec patrí k štatisticky jeho najsilnejším diváckym mesiacom v roku, najmä vďaka festivalu Febiofest, ktorý sa mal začať len deň po zatvorení všetkých kín.

„V priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2020 malo kino Lumière najlepšie mesačné výsledky vo svojej histórii, takže rok sa pre nás začal veľmi dobre. Za marec 2020 sme v porovnaní s marcom 2019 zaznamenali prepad tržieb o 70 percent a prepad počtu divákov o 80 percent. Od apríla, samozrejme, už hovoríme o stopercentných mesačných stratách,“ vyčísľuje vedúca kina Lumière Zita Hosszúová.

Ak by kino ostalo zatvorené až do augusta, prepad sa dá podľa nej odhadovať až vo výške 45 percent ročných tržieb.

V tisíckach eur sa doteraz pohybujú aj straty jedného z najstarších nezávislých košických kín, kina Úsmev.

V minulom roku malo za obdobie od apríla do konca septembra tržby pohybujúce sa okolo sumy 300-tisíc eur, o tie by mohli prísť, ak kiná ostanú zatvorené aj v lete.

Aj Andrea Baisová, zástupkyňa filmovej distribúcie Forum Film patriacej pod multiplexy Cinema City, hovorí, že ich biznis sa skončil dňom, keď zavreli kiná.

„Len v mesiaci marec predstavovalo zatvorenie všetkých kín stratu približne 1,4 milióna eur na tržbách. Na výpočet sme použili výsledky kín za rok 2019,“ hovorí.

Už na začiatku marca svetoví analytici odhadli, že celosvetová pokladnica zábavného priemyslu príde najmenej o päť miliárd dolárov.

Spočiatku za to do veľkej miery mohlo zatvorenie čínskych kín, keďže Čína je hneď za USA druhým najväčším filmovým trhom.

Pridali sa obmedzenia z ďalších filmových veľmocí ako Japonsko, Južná Kórea, Taliansko a Francúzsko. Odložili alebo zrušili sa veľké filmové festivaly, hollywoodske štúdiá boli nútené uvedenie filmových trhákov preložiť a drasticky zmeniť produkčné plány po celom svete.

Kiná sú zatvorené, dnu sa stále pracuje

V akom rozsahu sa bude slovenských kín týkať finančná pomoc od štátu, ostáva zatiaľ nejasné, keďže doteraz predstavené ekonomické opatrenia vlády neboli špecifikované.

Kino Lumière, podobne ako iné subjekty v kultúre, plánuje priebežne vyčísľovať straty a informovať o nich ministerstvo kultúry. Finančnú podporu mu zatiaľ prisľúbila aj sieť Europa Cinemas, ktorá združuje viac než 3000 kín na svete zameraných na uvádzanie európskych filmov.

Štátnu pomoc na podporu zamestnancov chce využiť aj kino Úsmev, ktoré získalo aj možnosť bezúročnej pôžičky od Audiovizuálneho fondu.

"Štát by mohol pomôcť napríklad aj zriadením zvláštneho krízového fondu pre nezávislé kiná a kultúrne centrá," hovorí jeho riaditeľ Lukáš Berberich.

Čo sa týka multiplexov, veľkým problémom pre ne ostáva najmä otázka nájomného voči nákupným centrám. To predstavuje najväčšiu položku v povinných platbách.

„Pomoc v tomto smere by bola vítaná, pretože zrejme nie všetky nákupné centrá budú súhlasiť s odkladom splátok,“ hovorí Baisová.

Prepúšťať zatiaľ nebudú, hoci zamestnanci veľa práce nemajú, venujú sa údržbe, čisteniu premietacích strojov a priestorov.

V kine Lumière pracujú na zlepšovaní konceptov vlastných dramaturgických cyklov a projektov, akými sú napr. vzdelávací program Filmový kabinet či cyklus Music & Film.

„Tvoríme aj koncept nového cyklu Príbehy umenia a riešime spoluprácu s inými filmovými archívmi pri zostavovaní programu archívnej sály SFÚ – Filmotéka,“ približuje Hosszúová.

Aj v kine Úsmev sa rýchlo zmobilizovali.

"Rozhodli sme sa urobiť kampaň na podporu kina. Volá sa Daruj si Úsmev a podpor svoje lokálne kino a spustili sme ju tento týždeň. Diváci si môžu predplatiť filmy v rôznych hodnotách, na ktorý im prídu virtuálne vstupenky. Keď bude kino znovu otvorené, budú si môcť tieto vstupenky vymeniť za konkrétne filmy," hovorí Berberich.

Okrem toho sa plánujú zapojiť do online platformy pre virtuálne premietanie filmov doma v spolupráci s pražskými kinami spoločnosti Aerofilms a organizujú aj online filmové krúžky pre deti.

Košické kino Úsmev. (zdroj: Kino Úsmev)

Niektoré filmy veľké plátno nezažijú

Za normálnych okolností by sa v týchto týždňoch filmári z celého sveta pripravovali, ako zažiaria v Cannes, do kín by nasadzovali svoje najväčšie trháky. Jedným z nich mal byť aj najnovší film Jamesa Bonda Nie je čas zomrieť.

„Pripravovali sme ho do kín na apríl, ako prví sme sa rozhodli preložiť ho na november. Každé štúdio sa správa trošku ináč, niektoré už vyhodili náhradné dátumy, iné čakajú. Napríklad Disney má všetky filmy na čakačke, nedali žiadny dátum,“ vraví Baisová.

Nahromadené filmy, ktoré nedostali šancu predstaviť sa divákom na veľkom plátne, sa podľa nej už do kín nedostanú všetky.

Ak kiná na celom svete ostanú dlhodobo zatvorené, audiovizuálny priemysel sa bude musieť preorientovať na iné spôsoby premietania.

Niektoré, najmä filmy z menších a stredných produkcií, zhltnú rovno streamovacie služby ako Netflix či HBO.

„Aj spoločnosti, ktoré vysielajú do domácností, budú potrebovať ďalšie produkty. Ani oni nemajú možnosť natáčať, budú možno ponúkať tvorcom vyššie sumy, hoci celú stratu to určite nepokryje. Ale držať filmy na sklade tiež nemá význam,“ hovorí.

Aj kino Lumière ako dejisko väčšiny filmových podujatí v Bratislave nebude vedieť vyjsť v ústrety všetkým tvorcom, keď znovu otvorí prevádzku.

„Budeme sa snažiť zrealizovať podujatia a festivaly, ktorých jesenné termíny už máme dohodnuté a nájsť náhradné termíny podujatiam, ktoré sa mali konať na jar.

Tým, že sme kino Slovenského filmového ústavu, priority máme jednoznačné. Prednosť budú mať slovenské filmy, európske klubové filmy a filmové edukatívne podujatia,“ hovorí Hosszúová.

Kiná prežili pirátov, prežijú aj vírus

Či sa kiná po pandémii vrátia do pôvodného režimu, závisí aj od toho, ako veľmi sa zmení náš každodenný život. Návrat nebude jednoduchý, na tom sa zhodujú všetci kinári.

„Ťažko povedať, koľko kín pandémiu prežije a do akej miery sa filmový priemysel medzičasom 'prenastaví' na online model, v ktorom by rezignoval na kiná,“ zamýšľa sa Hosszúová.

Z hľadiska obchodného reťazca podľa nej kiná budú pravdepodobne musieť opätovne zabojovať o svoju pozíciu kľúčového partnera – najlepšieho miesta, ktorým sa film predáva divákovi, konečnému spotrebiteľovi.

Nezávislé kiná sa navyše snažia byť aj živým priestorom stretávania sa s filmármi a filmárkami, miestom diskusií o filme a kultúre. „Túto pridanú hodnotu môže suplovať online priestor len veľmi ťažkopádne,“ dodáva Hosszúová.

Aj Baisová si myslí, že kiná ľudia len tak ľahko nevymenia za sledovanie filmov z pohodlia obývačiek. Vždy pri nástupe nového média sa o tom polemizovalo, ale ľudia sú sociálne tvory. Chuť vyjsť si von s kamarátmi a užiť si film na veľkom filmovom plátne nemôže úplne zmiznúť.

"História jasne hovorí, že kiná prežili nástup televízie, videa aj nelegálneho sťahovania filmov z internetu. Dokonca sa im v posledných rokoch aj veľmi dobre darilo," myslí si Berberich.

A navyše, kiná sú stále ekonomicky najzaujímavejším a divácky najatraktívnejším spôsobom predaja a prezentovania filmov konečnému užívateľovi – divákovi, dopĺňa Hosszúová.